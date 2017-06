Lumea se schimba constant si cu o viteza uluitoare. Cine ar fi crezut in 2008, de exemplu, ca azi, la nici zece ani distanta, nu ne vom mai putea desprinde de smartphone-uri sau tablete? Aceste schimbari vor fi din ce in ce mai dramatice odata cu avansul tehnologic si ne vor schimba drastic modul de viata.

Futurologul Ian Pearson, ale carui predictii s-au indeplinit in proportie de 85% de-a lungul timpului, descrie intr-un studiu publicat recent cum vor arata cladirile si orasele in anul 2045. Pentru ca previziunile sa fie cat mai aproape de realitate, Pearson si-a unit fortele cu Hewden, o companie de inchiriat echipamente de constructii.

Daca astazi un parc de turbine eoliene sau o casa dotata cu panouri fotovoltaice ni se pare de domeniul SF-ului - chiar daca exista de multa vreme pe piata si sunt cea mai buna sursa de energie verde, avand zero emisii de substante poluante si gaze cu efect de sera, peste 30 de ani vom trai in cladiri care vorbesc cu noi, cam in acelasi fel cum o face Siri, softul instalat pe iPhone-uri.

Iata care sunt cele mai importante schimbari prin care vom trece in urmatorii 30 de ani:

Cladirile vor fi controlate cu ajutorul inteligentei artificiale

Se pare ca vom putea sa vorbim la propriu cu peretii si sa le cerem lucruri. Asta inseamna ca nu vom mai fi nevoiti sa ne deplasam pana la un termostat pentru a seta temperatura ambientala.

Zgarie-norii se vor transforma in orase in miniatura

Pentru ca loturile de pamant vor deveni din ce in ce mai scumpe, cladirile foarte inalte vor fi convertite in miniorase pentru muncitorii cu venituri mici si medii. Vor avea etaje speciale pentru sport, pentru locuit si pentru birouri, astfel incat nimeni nu va mai fi nevoit sa paraseasca respectiva cladire.

Ferestrele vor fi inlocuite cu ecrane

Pe aceste ecrane vei putea proiecta ce imagine vrei tu, de la imagini la elemente care tin de realitatea virtuala.

Spayurile pentru colectarea energiei solare vor deveni ceva banal

Avansul in nanotehnologie va permite crearea unui spray pe care oamenii il vor putea folosi direct pe piele, cu scopul de a colecta si transforma lumina solara in energie.

Caldura si lumina te vor „urmari“ prin camera

Dispozitive speciale vor proiecta caldura si lumina spre tine in timp ce te plimbi prin camere si de la un etaj la altul. Astfel, vei fi inconjurat intr-un fel de bula proprie cu parametri de confort personalizati. Raportul nu mentioneaza cum arata tehnologia care va face posibile toate aceste lucruri, insa momentan se investesc sume considerabile in studiul luminii. De exemplu, Ario lamp - creata dupa studii facute de NASA si Universitatea Harvard - este o lampa conectata la internet, care reproduce lumina naturala a soarelui cu scopul de a imbunatati sanatatea persoanei care o foloseste.

Iron Man va deveni realitate

Ca in seria celebra de filme cu Robert Downey Jr. in rol principal, constructorii care lucreaza pe santiere vor folosi exoschelete speciale pentru a transporta echipamentul greu. Iar progrese in acest sens se fac deja: Departamentul de Aparare al SUA este la doar doi ani distanta de a lansa propriul costum Iron Man.

Oamenii vor fi inlocuiti de roboti

Cel putin in cazul joburior periculoase, din constructii, mai ales cele care presupun un risc ridicat de explozii sau prabusire.

Cradirile vor fi ridicate cu ajutorul imprimantelor 3D



Este posibil ca aceste imprimante sa apara chiar in viitorul foarte apropiat, pe masura ce noi forme de ciment si alte materiale folosite in constructie vor iesi pe piata.

