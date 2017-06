"Impreuna cu sotul meu am inceput sa cochetam cu ideea de a avea un business propriu inca din 2002. Aveam 25 de ani si o multime de idei, insa nu ne puteam decide care e cea mai buna dintre ele. Din momentul in care am gasit insa ceea ce ni s-a parut ca ne reprezinta, a durat cam 6 luni pana la marea lansare", povesteste Alina Almasan, care in prezent are 40 de ani.

Asa ca la inceput de 2013, dintr-o nevoie proprie, a deschis Rowe, firma care importa aparatura pentru remodelare corporala, in care a investit 15.000 de dolari, banii din economii personale, dar si dintr-un imprumut de la rude de 3.000 dolari.

"Nu aveam salarii colosale si nici alte surse de venit, asa incat economisirea acestei sume initiale a fost o demonstratie de vointa, asa cum o vad eu acum. La acea varsta puteam sa ne distram, sa ne cumparam haine sau sa calatorim de banii astia, dar noi am fost foarte focusati pe realizarea acestui tel", puncteaza antreprenoarea, care a lucrat la un radio in perioada liceului si apoi 5 ani la Connex (actualul Vodafone).

Proprietara Rowe lucreaza cu peste 40 de producatori, de la care aduce aparatura pentru slabit, aparatura anti-celulita, aparatura de cosmetica si de masaj si aparatura pentru diagnostic pentru piele. Aparatele sunt vandute in saloane, centre SPA si clinici de estetica din Romania si Republica Moldova. Astfel, in 2016, firma sa Rowe a inregistrat o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro, iar pentru 2017 estimarile sunt la 2 milioane de euro.

Barbatii, tot mai preocupati de cum arata

"Cand am inceput noi business-ul in acest domeniu, am facut foarte mult educatie. Intre timp, tehnologia a evoluat enorm in acest domeniu, publicul este mult mai informat si atunci evident au devenit si mai dispusi sa cheltuie mai multi bani", spune Almasan.

De la a scapa de grasimea de pe abdomen sau celulita si vergeturi la tonifierea genunchilor, a bratelor sau a fesierilor, romanii vin cu aspiratii diferite. Ba mai mult, desi cele mai multe cliente sunt femei, si barbatii sunt tot mai preocupati de aspectul fizic, fapt pentru care apeleaza la remodelare corporala pentru a slabi. De altfel, barbati au rezultate mult mai rapide si evidente, ceea ce ii ajuta in mentinerea nvelului de motivare.

"In general, pentru rezultate dramatice, recomandam un program ce consta in 3-6 sedinte. Exista si tratamente foarte focusate care nu necesita mai mult de o sedinta. Exista femei care fac sacrificii ca sa isi poata permite tratamente de top dar exista si femei care au un buget fix pentru ingrijire si care cheltuie lunar 1.000-2.000 lei. Totul e raportat la bugetul fiecaruia si evident la cat de important e aspectul fizic pentru fiecare din noi", mai spune proprietara Rowe.

Pe langa vanzarea de aparate pentru remodelare corporala, Alin Almasan are si lantul de centre de beauty Keiko SPA si este importator unic si distribuitor al produselor de manichiura Orly.