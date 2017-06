Suntem in plin sezon cald si e timpul sa iesim din zona de confort si sa incercam lucruri noi. Vara este anotimpul perfect pentru concerte, festivaluri, iesiri in aer liber, drumetii si cam tot ce iti trece prin cap si ai vrea sa experimentezi, dar poate inca nu ti-ai facut suficient curaj. Este anotimpul perfect in care sa renunti la statul in fata laptopului sau televizorului si sa iesi la aer, sa-ti faci prieteni noi si sa te bucuri de viata.

Iar daca argumentele de mai sus nu te-au convins, psihologii spun ca oamenii care incearca lucruri noi sunt mai fericiti. Iar oamenii fericiti sunt mai productivi si la locul de munca. Iata care sunt cele cinci lucruri pe care le-ai putea incerca vara aceasta, pentru a iesi din zona de confort:

1. Renunta la telefon, dar imprieteneste-te cu un gadget nou, cu design futurist

Renunta la statul pe telefon, inchide netul si ascunde aplicatiile intr-un folder in care sa nu mai intri si din care sa le scoti abia cand te intorci din nou la munca. In schimb, imprieteneste-te cu un gadget nou, amuzant, foarte modern si care contribuie din plin la un viitor mai verde. Acest hoverboard este metoda perfecta de a te deplasa repede si a scapa de stresul aglomeratiei. Te va ajuta ca, incetul cu incetul, sa renunti la masina, sa te bucuri mai mult de aerul curat, de natura si sa te reconectezi la comunitatea din care faci parte. Invata sa mergi pe el in concediu si apoi ia-l cu tine la birou. Vei ajunge la birou relaxat si gata pentru o noua zi de munca.

2. Ofera-te voluntar

Ofera-te voluntar pentru orice proiect care iti iese din cale si prin care poti ajuta comunitatea din care faci parte. Vei cunoaste oameni noi, te vei distra si te vei simti implinit. In plus, vei invata o multime de lucruri noi, vei capata un sentiment de apartenenta la comunitatea din care faci parte si vei castiga experienta de viata.

3. Invata sa inoti



In tarile moderne din Europa, dar si in SUA, aproape nimeni nu termina liceul fara sa stie sa inoate. Chiar daca autoritatile din Romania nu pun prea mare pret pe educatia fizica a cetatenilor pe care ii conduc - si nici macar pe educatie in general, daca stam bine sa ne gandim - asta nu inseamna ca nu poti investi singur in tine. Daca nu stii sa inoti, nu lasa vara aceasta sa treaca fara sa inveti. Este un sport minunat, care nu numai ca iti lucreaza tot corpul, dar te si relaxeaza.

4. Incearca o noua destinatie de vacanta

Daca stai la oras, mai ales unul ca Bucurestiul, poate ca nu este o idee rea sa incerci o destinatie rustica pentru vacanta de anul acesta. Daca vrei totusi un concediu la malul marii, cu vantul care iti suiera in urechi si un pahar de cuba libre aburind langa, renunta la clasicele destinatii Grecia sau Bulgaria. Portugalia abia asteapta sa o descoperi, de exemplu, iar destinatiile exotice sunt ideale pentru a iesi un pic din zona de confort. Mexic sau Republica Dominicana sunt perfecte pentru asta.

5. Mergi la festivaluri

Poate ca nu iti plac grupurile mari de oameni, care mai sunt si galagiosi pe deasupra, insa experienta unui festival este nepretuita. Nu conteaza ca este unul de muzica sau un festival culinar, de exemplu, important este sa iesi din casa cat de mult poti si sa redescoperi orasul unde traiesti. In plus, oamenii care vin la astfel de evenimente sunt deschisi la conversatie si dispusi mereu sa-si faca noi cunostinte. Cine stie, poate vei intalni pe cineva care iti va deveni prieten bun.

Tu ce planuri ai pentru vara aceasta?

Sursa foto: Shutterstock.com/Evgenii Mitroshin