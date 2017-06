Alexandru Voicu si Dan Sevcenco au venit fiecare cu pasiunea pentru golf, respectiv pasiunea pentru afaceri si au deschis un centru cu simulatoare de golf. Business-ul este unic in tara si am putea spune ca si este printre putinele terenuri de golf, fie el si virtual, in conditiile in care Romania este inca in urma la acest capitol.

Centrul de simulatoare de golf a fost ideea lui Alexandru Voicu, dupa ce a descoeprit unul similar in Londra. Impreuna cu partenerul sau de afaceri, a decis sa deschida Golf Room in Bucuresti nu doar din pasiune, ci si dintr-o ratiune simpla: in Capitala sau imprejurimi nu exista terenuri de golf in care jucatorii sa mearga si iarna. In plus, in centru jucatorii profesionistii pot exersa inainte de a juca pe terenurile din Bulgaria, unde de altfel merg cei mai multi romani pentru golf.

Golf Room a fost deschis in decembrie 2016, dupa 6 luni in care Alexandru Voicu (financial manager la Certinvest) si Dan Sevcenco (IT-ist la IBM) au lucrat la crearea business-ului. Ei au investit 160.000 euro in centrul lor, in care se regasesc trei simulatoare de golf, produse in SUA, care costa 30.000-40.000 euro fiecare.

Cum functioneaza centrul cu simulatoare de golf

Jucatorii folosesc o crosa reala cu care lovesc o minge reala pe care o proiecteaza in monitoarele de pe perete. Monitoarele are senzori optici care functioneaza la 10.000 de cadre pe secunda si masoara coordonatele mingilor si ale crosei.

"Partea cea mai buna este ca poti sa iti analizezi loviturile, poti sa vezi unghiurile din care ai lovit mingea, cum ai dat, ce ai facut, niste chestii foarte fine, care nu se vad cu ochiul liber. Cine nu are la indemana tehnologia aceasta, trebuie sa presupuna, iar pe terenul real nu poti sa iti dai seama", explica Alexandru Voicu.

In jocul virtual sunt 15 terenuri, pe care poate avea loc o competitie in timp real. Astfel, cei doi prietenii impreuna cu jucatorii clienti au facut 5 turnee in paralel cu ce era transmis la TV de pe terenurile reale.

"Sunt persoane care se duc in Bulgaria la competitii, iar aici vin si fac fine tuning pe jocul pe care joaca. Problema este ca Romania este o tara mult mai mare decat Bulgaria si totusi Bulgaria are vreo 5 terenuri", completeaza Dan Sevcenco.

Golf Room este deschis in fiecare zi, de dimineata pana seara tarziu. Preturile incep de la 75 lei/persoana/ora pentru un grup de 4 persoane, 85 lei/persoana/ora (grup de 3), 100 lei/persoana/ora (grup de 2), 100 lei/curs o ora/persoana si 150 lei/persoana/ora pentru teren cu 18 gauri.

"Este o piata in formare si care ne asteptam sa creasca mult mai repede decat altele, varful la nivel mondial este in stagnare – in State sunt mult prea multe terenuri, insa in Europa de Est creste destul de puternic si am vrut si sa facem golful mai accesibil si sa aratam ca de fapt nu este acel sport elitist pe care il vede toata lumea. OK, e un sport un pic mai scump, dar nu este foarte diferit de tenis sau squash in ce priveste costurile", sustine Alexandru Voicu.

In general, vin zilnic 7-9 jucatori in timpul saptamanii si 20-25 in weekend, iar centrul are 35 de abonati. Publicul tinta sunt persoanele intre 30 si 45 ani, cu venituri peste 2.000 euro. Desi cei mai multi clienti sunt jucatori de golf pe teren real, antreprenorii vor sa atraga si incepatori si chiar copii care sa ia lectii. De altfel, piata este destul de restransa, in conditiile in care in Bucuresti sunt 300 de jucatori profesionisti de golf.

"In Londra pana si soferi joaca golf, dar Anglia este atipica, pentru ca este un sport traditional. E un sport de middle class si care nu ar trebui sa aiba aspiratii elitiste, nu este un sport regal", spune Dan Sevcenco.

De asemenea, in Golf Room sunt organizate si evenimente si teambuildinguri, ceea ce inseamna o a doua sursa de venit, insa fondatorii nu pot face o estimare financiara inca, in afara de faptul ca business-ul ajunge la break even in aceasta vara.

Fondatorii sunt increzatorii ca romanii vor incepe sa fie atrasi tot mai mult de golf, asa cum sunt atrasi de squash, mai ales ca incepe sa fie un sport accesibil. In plus, contribuie la starea de bine.

"Golful te relaxeaza mental foarte bine, este ca muzica, iti exercita o arie a creierului care este nefolosita si asta te deconecteaza foarte mult, mai ales dupa ce stai intre pereti toata saptamana", conchide Alexandru Voicu.