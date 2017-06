Avand ca slogan “Traditii sasesti in bucate de poveste!”, editia din 2017 a Saptamanii Haferland isi propune sa deschida apetitul turistilor pentru mancarea traditionala saseasca. Astfel, cei prezenti se vor putea bucura de zeci de feluri de mancare, pregatite atat de localnici din zona, cat si de chefi experimentati. Printre preparatele care vor putea fi degustate in cele 6 zile de festival se numara ciorba de borboane, supa de gaina cu taitei de casa, rulada de fasirt, lichiul sau prajitura cu rubarba.

Cea de-a cincea editie a Saptamanii Haferland va include localitatile Archita, Roades, Homorod, Viscri, Bunesti, Saschiz, Mesendorf, Rupea, Crit si Cloasterf. In cadrul festivalului, turistii romani si straini vor putea sa asiste la brunch-uri cu preparate sasesti, concerte in bisericile fortificate si nu numai, piese de teatru, proiectii de film in aer liber, demonstratii de traditii populare, precum si la traditionalul bal sasesc. In plus, cei mici vor putea participa la activitati pregatite special pentru ei, inspirate din istoria satelor sasesti.

Regiunea saseasca din Transilvania a fost denumita „Tara Ovazului” sau Haferland, intrucat localnicii obisnuiau sa cultive cu precadere ovazul, din cauza climatului mai aspru.

Spatamana Haferland este organizata de Fundatia "Michael Schmidt", apartinand fondatorului Grupului de Automobile Bavaria. Scopul acestui eveniment este inaugurarea casei parohiale si promovarea traditiilor sasesti.

Sursa foto: Balate Dorin/Shutterstock.com