Romania este inca departe de a fi o destinatie spa, desi ofertele pe piata sunt din ce in ce mai multe, iar potentialul este "enorm", datorita resurselor naturale care exista in tara noastra. Iata de ce nu suntem pe harta starii de bine.

Primul spa in Romania a aparut in urma cu 11 ani, iar piata s-a dezvoltat constant, fapt pentru care in prezent sunt 50 de centre spa in intreaga tara. Dar asta nu este de ajuns: Romania nu este la fel de cautata pentru terapie asa cum sunt tarile vecine.

"In acest moment, in Romania, exista din ce in ce multe oferte spa. Dar suntem inca departe de termenul de destinatie spa. Potentialul de aparitie al acestor destinatii este enorm - in mare parte datorita resurselor naturale existente (si nu ma refer doar la factorii naturali de cura: mofete, lacuri, aer, namoluri, saline etc.), ci si la plante (care sunt folosite in terapiile spa, dar si in ceaiurile cu care pot fi serviti clientii iubitori de spa), legumele si fructele romanesti, care inca mai au gust - pe care le putem utiliza pentru a pregati meniuri alcaline pentru clientii wellness care sunt amatorii de alimentatie sanatoasa), muntii (cu paduri, ape) - in care pot fi facute drumetii relaxante care sa aiba ca scop meditatia in natura, sau, trasee cu bicicletele etc", sustine Ioana Marian, fondatoare a platformei DespreSpa.ro, care analizeaza piata spa.

Potrivit ei, piata spa in Romania se ridica la 7,7 milioane de euro, in 2015, in crestere cu 12% fata de 2014. In crestere este si numarul persoanelor, romani si straini, care merg la spa in Romania.

