Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi de pe glob. Se stie ca in diferite tari si culturi exista nenumarate traditii si obiceiuri legate de consumul de cafea. Daca in Italia bautura este consumata rapid, cu scopul practic de a obtine mai multa energie, in alte tari aceasta este indelung savurata. La noi in tara este in primul rand consumata pentru alungarea somnului, dimineata, dar si pe parcursul zilei, cand reprezinta un prilej excelent pentru a lua o pauza de la lucru.

Modul de preparare a cafelei a ramas neschimbat de-a lungul secolelor, de la recoltare, la prajire si fierbere. Astazi, insa, bautura este mult mai accesibila tuturor, intr-o diversitate de feluri. Acasa, dar si la birou, cu totii ne bazam pe astfel de aparate ingenioase pentru prepararea cafelei. Cu ajutorul lor nu mai trebuie sa bei cafeaua in fiecare zi la fel, ci o poti prepara dupa pofte si nevoi - o ceasca de cafea aromata, tare, lunga sau scurta, cu sau fara lapte, cu o spuma cremoasa. Profitand de noile aparate de facut cafea si de optiunile pe care acestea ti le pun la dispozitie, de ce sa nu faci o incursiune in lumea cafelei, asa cum este ea consumata in alte locuri din intreaga lume? Uite ce iti propunem pentru o zi productiva si inceputa intr-un mod inedit.

Bucura-te de cafea precum o fac nordicii

Cafeaua face parte din ritualul de ospitalitate al finlandezilor, motiv pentru care nu este recomandata refuzare unei astfel de invitatii. Si cu toate ca poate parea o combinatie total nepotrivita, reteta traditionala include branza. Cunoscuta sub numele de Kaffeost, aceasta se prepara de obicei prin adaugarea unor cuburi de branza in cafeaua neagra.

Cafeaua in Malaezia se combina cu ceaiul negru pentru energie din plin

In Malaezia, unul dintre tipurile de cafea traditionale este Kopi Tiam. Locuitorii acestei tari iubesc aroma puternica a cafelei prajite de doua ori. Bautura este un amestec de cafea tare (trei parti) si ceai negru cu lapte (sapte parti). Aceasta poate fi servita atat rece, cat si calda.

Cafeaua mexicana, savurata cu zahar brun si scortisoara

O alta specialitate de cafea este Cafe de Olla. Aceasta poate fi bauta in Mexic, unde este in mod traditional servita in cesti de lut, fabricate de artizanii locali. Se spune ca lutul intensifica aroma cafelei. Gustul distinct al acestei specialitati de cafea este dat de scortisoara si de zaharul brun folosite la preparare. Cafe de Olla se serveste de obicei in zonele rurale.

Renumitul espresso italienesc

Una dintre cele mai renumite tipuri de cafea este espresso-ul italienesc. Un lucru distinct este faptul ca espresso este o cafea foarte scurta, tare si aromata. A fost pregatita pentru prima data in Italia, dar cu trecerea timpului a devenit cunoscuta in intreaga lume. Istoria ei este strans legata de cea a espressorului, primul aparat de preparat espresso. In mod traditional, espresso se serveste cu o felie de lamaie alaturi.

Specialitatea de cafea dulce din Spania

Pentru cei care prefera cafeaua dulce, sau au pofta de un desert energizant, specialitatea spaniola Cafe Bombon va fi cu siguranta pe gustul lor. Aceasta se prepara cu cafea espresso si lapte condensat in proportie de 1:1. Este originara din Valencia, dar reteta a devenit apreciata in tot restul tarii. Preparata in acelasi fel, in Thailanda si Singapore este cunoscuta sub numele de Kopi Susu Panas.

Cafeaua irlandeza

Irish Coffee este o specialitate cunoscuta in intreaga lume. Mai degraba am putea spune ca este un cocktail preparat cu cafea, whiskey irlandez, zahar si frisca. Combinatia de ingrediente ii da un gust aromat apreciat. Irish Coffee se serveste in pahar de sticla cu picior, care ii confera un aspect atractiv si elegant.

Cafeaua in Austria, un cappuccino reinterpretat

O reteta de cafea apreciata in Austria este Wiener Melange. Asemanatoare cu cappuccino, aceasta contine cafea espresso, lapte, spuma de lapte, frisca si cacao pudra. Servita in pahare de sticla, este alegerea perfecta pentru persoanele care vor sa ia o pauza de cafea dulce.

Fiecare dintre tipurile de cafea de mai sus reprezinta un mod placut de a diversifica un obicei intrat in rutina, consumarea cafelei. Fie ca preferi cafeaua tare, slaba, cu gheata sau fierbinte, cu putina inspiratie poti crea reteta perfecta pentru orice dimineata.

Sursa foto: GaudiLab/Shutterstock