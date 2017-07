Mircea Petre (43 de ani) a invatat sa aiba proprii bani inca din adolescenta. Originar din Prahova (dintr-o localitate aflata la 15 km de Ploiesti), Mircea are o poveste interesanta despre cum sa iti castigi primii bani.

“Am terminat scoala, si acolo unde locuiam eu, cam la 15 km departare de Ploiesti, sunt un combinat si o rafinarie – Brazi – iar deasupra panzei freatice se forma un strat cu reziduuri de la aceasta rafinarie. O matusa detinea un teren in zona si se faceau gropi la 6-7 metri adancime si extrageam aceste reziduuri amestecate – benzina, motorina etc. Aveam o cisterna pe care o incarcam si in schimbul a doua cisterne cu reziduuri primeam de la rafinarie una buna. O duceam la benzinarie si primeam bani in schimb. Cu activitatea asta am facut ceva bani, apoi am plecat in armata”, povesteste Mircea.

In 1992 a venit in Bucuresti, unde a inceput, alaturi de sora si cumnatul sau, o afacere prin care comercializau fructe si legume in targuri si piete. Isi concentrau activitatea in special in Piata Floreasca si Piata Amzei. Traseul sau profesional a continuat cu o colaborare cu restaurantul Nicoresti, unde s-a ocupat de la aprovizionarea cu fructe si legume, pana la gestionarea stocurilor sau servire la masa.

“Apoi m-am reintors la business-ul cu fructe si legume la rugamintea familiei. Aprovizionam restaurante din zona Floreasca cu fructe si legume. Mancam foarte prost in zona. Asa mi-a venit ideea unui restaurant cu servire rapida, cu mancare de calitate si sanatoasa, care lipsea. In februarie 2008 deschideam business-ul actual. In cazul in care nu mergea aveam pregatite si aparate pentru shaorma. Gratarul era acolo si vedeau clientii ca e tot proaspat. Am inceput cu ciorbe, cu ardei copti, varza, orez, mancaruri aparent banale, insa cu gust. Aveam cu 5 angajati, cu tot cu mine”, isi aminteste Mircea.

Investitia initiala in Bistro 39 a fost de circa 20.000 de euro, suma pe care a recuperat-o in mai putin de un an. Volumul de munca era foarte mare, programul de lucru incepand la ora 3 dimineata, cand Mircea se ocupa de aprovizionarea cu fructe si legume, respectiv achizitia de peste proaspat pentru cantina si apoi vanzarea efectiva. In prima zi de functionare restaurantul sau a vandut de 670 de lei, suma dublandu-se in a doua zi si mentinandu-se pe crestere.

“Business-ul a inceput atat de bine, oamenii au apreciat gustul mancarii, aveam un bucatar cu experienta. Problema lui era lipsa de constanta si intr-o zi nu a mai venit la munca”, puncteaza antreprenorul si unul din “minusurile” acestui business, respectiv lipsa personalului calificat.

Dezvoltarea afacerii s-a facut progresiv, astfel incat a aparut natural oportunitatea unui nou spatiu, de data aceasta in zona Dimitrie Pompeiu, cunoscuta drept centru de birouri pentru multinationale. Mircea a achizitionat, pentru 20.000 de euro, un restaurant cu servire tip cantina de 300 mp. Lua in considerare, la un moment dat, chiar sa renunte la afacerea din Floreasca pentru a se concentra pe noua locatie.

In 2015 a fost nevoit sa reloce afacerea din Piata Floreasca pentru a “face loc” unui magazin Mega Image.

“Odata cu venirea Mega Image nu mi s-a mai prelungit contractul in vechea locatie, ne-am mutat in ianuarie 2015. Aici am inceput cu o chirie de 1.500 de euro si pana in 2022 am negociat sa ajungem la 2.000 de euro. A trebuit sa renovam spatiul de la zero, doar in mana de lucru am investit cel putin 20.000 de euro”, explica Mircea.

In prezent, in cele doua locatii pe care le detine lucreaza circa 20 de angajati, care deservesc zilnic in jur de 150 de clienti in fiecare restaurant. Cat de profitabil este insa business-ul?

“In ultima vreme sunt putin dezumflat de acest business, a crescut numarul locatiilor care servesc mancare, in zona. Problema este si lipsa personalului calificat, cei care sunt buni se duc spre restaurante mari, pleaca in strainatate. Se cauta mult bucatarii, personalul de bucatarie. Daca pana acum iti bateau la poarta sa ii angajezi, acum nu gasesti oameni”, afirma antreprenorul.

Mai mult, cheltuielile cu utilitatile (gaze, apa, curent) au crescut de la 670 de lei, in 2008, la 3.000-3.500 de lei in prezent.

“Doar in ianuarie, spre exemplu, am platit pentru gaze 4.900 lei. Trebuie sa vindem de minim 3.000 lei pe zi pentru a ne acoperi cheltuielile, respectiv de 5.500 de lei pe zi pentru a fi profitabili. A fost un business profitabil. Noi depindem de relocarile companiilor, de vreme. Cand aveam Orange in cladirea de langa noi, in Dimitrie Pompeiu, se mancau produse mai rafinate, dupa ce au mutat birourile s-a simtit in vanzarile noastre”, mai spune Mircea.

Anul trecut, Elysee Com 94, compania care administreaza Bistro 39, a incheiat cu o cifra de afaceri de 475.070 lei si pierderi de 15.511 lei. Afacerea si-a redus insa vizibil pierderile in comparatie cu 2015, cand acestea se ridicau la 101.561 lei.