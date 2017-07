Sarbatoarea de Sf. Maria este o ocazie buna sa pleci intr-o scurta calatorie in afara tarii, mai ales ca 15 august este zi libera pentru toti angajatii din Romania. Iata cateva idei de city-break-uri low cost, pentru a merge in mini-vacanta cu mai putin de 200 euro.

Ziua de 15 august, cand sarbatorim Adormirea Maicii Domnului, este una dintre cele 14 zile declarate libere in acest an. 15 august pica intr-o zi de marti, fapt pentru care este o noua ocazie pentru o mini-vacanta: poti sa iti concediu in ziua de luni sau, daca lucrezi la stat, este posibil ca 14 august sa devina libera asa cum s-a intamplat cu ziua de vineri dintre 1 si 5 iunie.

Vacanta low-cost in Milano, Bergamo si Lacul Como

Indiferent de sezon, biletele de avion cu destinatia Milano Bergamo sunt cele mai ieftine comparativ cu alte destinatii europene, chiar daca preturile cresc in lunile de vara. Astfel pentru mini-vacanta 12-15 august zborurile costa 112 euro dus-intors/persoana (plecare si intoarcere dimineata devreme) sau 138 euro dus-intors (plecare dimineata devreme si intoarcere seara). Zborurile sunt la companii aeriene low-cost, insa bagajul de mana (un rucsac) este gratuit.

In ce priveste cazarea, daca nu esti foarte pretentios poti sta la un hostel cu 45 euro/3 nopti intr-o camera cu 8 paturi, in Milano. In acesti bani ai inclus micul dejun. Costul la un hotel de 3 stele urca la 120 euro/camera/3 nopti (60 euro/persoana), tot in Milano.

Total city break Milano: min. 157 euro/persoana (zbor+cazare hostel) sau 172 euro (zbor+cazare 3 stele)

Cum Milano poate fi vizitat in doua zile, iti recomandam sa vizitezi si oraselul Bergamo la dus sau la intors si sa faci o excursie de o zi la Lacul Como.

City break ieftin in Berlin pentru viata de noapte

Daca iti place viata de noapte, Berlin ar trebui sa fie urmatoarea destinatie pentru care sa iti pregatesti bagajele. In plus, in Berlin este mai racoare decat la noi, asa ca este numai buna o escapada de cateva zile departe de canicula.

Bilete de avion: 101 euro dus-intors (zbor low-cost, doua bagaje de mana incluse)

Cazare: 46 euro/persoana/3 nopti (la hostel) sau 75 euro/persoana/3 nopti camera dubla (hotel 3 stele)

Pachet city break: 178 euro/persoana (zbor+cazare 3 stele)

Vacanta low-cost in Bologna si Florenta

Cultura, istorie, masini Ferrari si mancare buna. Asta gasesti pe scurt in Bologna si Florenta, doua orase pentru care sunt suficiente 4 zile de vacanta. Iar pentru pasionatii de masini si viteza sunt deschise muzeele Ferrari si Lamborghini in apropriere de Bologna.

Bilete de avion: de la 128 euro dus-intors

Cazare: 60 euro/persoana/3 nopti/camera dubla

Total: 188 euro/persoana

De retinut este ca luna august reprezinta varf de sezon indiferent de destinatie, mai ales in destinatiile de plaja, fapt pentru care biletele de avion, cazarea si mesele la destinatie sunt mai scumpe decat in extra-sezon. Voi unde ati vrea sa calatoriti?

Sursa foto: Marie Maerz/Shutterstock.com