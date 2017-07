Louis Vuitton este cel mai recent brand de lux care a lansat o linie de smartwatch-uri. Alte branduri, preum Tag Heuer si Montblanc deja vand astfel de device-uri de lux, la fel si Hermes– prin colaborarea cu Apple– si Michael Kors cu Fossil.

Fiecare ceas Louis Vuitton are o interfata cu brandul companiei, este dotat cu metale si curele premium si are un pret de pornire de 2.450 dolari, potrivit The New York Times. Website-ul casei de moda nu precizeaza preturile acestora, insa potrivit aceleasi publicatii smartwatch-urie Louis Vuitton pot ajunge pana la 2.900 dolari.