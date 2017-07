In indexul celor mai sanatoase tari din lume in 2017, realizat de Bloomberg, Romania nu s-a clasat nici macar in top 50. Fiecare tara din index a fost clasificata pe baza unor variabile precum: speranta de viata, cauzele de deces si riscurile pentru sanatate care variaza de la tensiunea arteriala ridicata si consumul de tutun pana la malnutritie si disponibilitatea apei curate. Vezi in continuare care sunt cele mai sanatoase 15 tari din lume.