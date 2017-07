Javier Garcia del Valle a lasat Spania pentru Romania in urma cu 9 ani, cand a devenit CEO al companiei de turism Happy Tour. Desi inainte sa vina aici avea o opinie gresita despre tara noastra, aceasta s-a schimbat atat de mult incat acum spune ca se simte mai in siguranta in Bucuresti decat in Malaga.

"Impresia mea a fost una gresita inainte sa vin in Romania. Dar cand am venit aici mi-am dat seama ca realitatea este complet diferita fata de ideea pe care am avut-o si pe care unii oameni din Spania inca o au. Chiar daca imaginea tarii s-a schimbat, inca sunt oameni care cred ca Romania este o tara nesigura. Eu o consider chiar mai sigura decat Spania. Ma simt mai in siguranta in Bucuresti decat in Malaga", a spus Javier Garcia del Valle intr-un interviu wall-street.ro acordat anterior.

Astfel, el a punctat ca cei 9 ani de cand locuieste in Bucuresti nu s-a confruntat cu situatii delicate.

"Problemele apar cand oamenii compara orasul natal cu cel in care locuiesc. Daca compar Malaga cu Bucuresti, doar pentru ca sunt din Malaga, in mod normal Malaga ar castiga pentru ca acolo am prieteni, familia, acolo este mare, este soare. Dar in fond nu pot fi comparate. De exemplu, nu avem atat de multe parcuri in Malaga, cum sunt in Bucuresti. Nu avem nici zapada. Totul depinde de cum privesti lucrurile", a continuat sa spuna CEO-ul Happy Tour.

Continuand comparatia dintre cele doua orase, del Valle a spus ca este normal ca Bucurestiul sa aiba unele minusuri, la unele capitole, cum ar fi aglomeratia, intrucat aici traiesc 2 milioane e oameni, pe cand in Malaga sunt doar 700.000 de oameni. Totusi, ceea ce ii lipseste din Malaga este vremea calda mai tot timpul anului.

"Acolo sunt si 300 de zile insorite pe an. In Malaga, in zilele cele mai friguroase, iarna, sunt 9 grade. Acolo, cand terminam munca, ieseam cu prietenii la o bere 30-40 de minute. Aici, din cauza traficul si a vremii, trec saptamani fara sa iti vezi prietenii. Asta e ceea ce imi lipseste cel mai mult, viata afara", a mai spus CEO-ul din Spania.

Javier Garcia del Valle merge in fiecare vara, cate o saptamana, sa isi vada parintii care locuiesc in Malaga, dar si pentru plaja. De altfel, celor care vor sa viziteze Spania le recomanda zona Andaluzia pentru ca are cate ceva din fiecare, spune el: are plaja, are cultura, are mancare, vin, vreme buna, marea.