Peste 3.000 de artisti straini si romani, in peste 80 de evenimente la Bucuresti si in alte sapte orase din tara, numeroase concerte la care biletele sunt inca disponibile si 37 de lucrari de George Enescu in interpretari de top, in Festivalul ”George Enescu”, ce va avea loc in perioada 2 - 24 septembrie, scrie News.ro.