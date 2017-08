Daca tin eu bine minte, restaurantul acesta se numea Les Cerisiers (ciresi, adica, in franceza, si tot copacii, nu fructele. Pe acoperisul hotelului au si o terasa panoramica, destul de spectaculoasa, Terasa Astrodom, care uneori e prezentata ca un local separat.

Hotelurile celor de la Residence sunt frumos amenajate, foarte clasic, un fel de lux aristocratic al primei jumatati a secolului trecut, sunt linistite, elegante. Nu am vazut camerele, am fost in restaurante de cateva ori, am vazut lobby-urile si salile de conferinta si am dedus ca si restul e la fel.

Citroniers e la parter, are un singur salon, cu putine mese fata de cat spatiu au. Scaunele sunt in intregime acoperite cu niste huse albe, ceea ce nu prea se face, aristocratii puneau huse pe scaune doar cand saraceau si nu mai puteau sa-si cumpere altele la fel de scumpe si de bune. Nici tacamurile nu erau aristocratice, dar chiar deloc...

Daca te uiti in meniul lui Citroniers & Terasa Astrodom te lamuresti repede despre ce e vorba. Meniu nedefinit, dar sa-i spunem international. Multe feluri de mancare cu denumiti italienesti, unele simple si destul de banale, altele ceva mai elaborate, supa de pui si sarmalute alaturi de foie gras si magret de canard, si ceva trufe prin cateva feluri, pesti la gratar, muschiulet de porc. Au si cateva sectiuni speciale in meniu. Cea Gourmet contine Mixed Grill (cotlet de vitel, muschiulet de berbecut, cotletele de berbecut, pui tanduri, souvlaki) si Mediterranean Starter (tapenada, tarama, hummus, taboule, caviar d'aubergines, tzatziki) (!!!) Cele bio si vegan par mai deosebite, dar nu am mai ajuns sa le deschid, pentru ca imi era clar.

Noi am luat un tartar de ton cu avocado, destul de bun, cu un crevete necuratat deasupra, nu stiu de ce (nici crevetele, nici necuratarea). Apoi un lup de mare bunicel, dar cu un terci de spanac alaturi, de care nu prea te puteai atinge, si niste paste cu trufe proaspete, dar care nu mai erau demult trufe, nu stiu de ce le-a lasat bucatarul sa ajunga in farfurie.

Mi-a placut de cei de acolo. Au ajuns vreo trei sau patru la masa noastra, nu era clar ce rol aveau in ierarhia hotelului. Un elev de pe la Viilor era clar ce facea, apoi o fata adorabila, dar cam pierduta si speriata ca nu se ridica la nivelul asteptarilor unor clienti atat de fiorosi, bum i-am parut noi, fara indoiala. Un tanar imbracat in negru, care parea sef peste ei, a venit sa salveze situatia, nu in modul cel mai natural si dezinvolt cu putinta, dar destul de sigur pe el, urmat de o senzuala domnisoara, care parea si mai sefa. Sefa sefului pare sa fi crezut ca ne gandeam sa facem vreo nunta sau un botez la Citroniers & Terasa Astrodom, asa ca a venit foarte interesata la noi si pusa pe vorba. Dar cand i-am dat un raspuns din care nu a stiut ce sa inteleaga, s-a uitat cu banuiala la noi (mai mult la mine decat la prietenul meu, Radu, pentru ca eu eram dubiosul), ne-a abandonat rapid si dusa a fost. Mai era si o printesa imbracata toata in negru acolo, cu margele albe, care nu a venit la noi la masa, dar tot trecea incoace si incolo, sub privirile noastre. La plecare m-am oprit sa o intreb din ce vita princiara face parte. Nu stia, dar a ramas stabilit ca se intereseaza, vorbeste cu cei din familia ei sa faca o investigatie genealogica mai amanuntita.

Preturile nu sunt mari la Citroniers, daca luam si Terasa Astrodom in calcul, dar nici mici, daca ne uitam in farfurie. Clienti putini care sa manance din meniu, cei cativa de acolo pareau sa fie participanti pe la evenimentele din salile de conferinta, care mancau ceva pregatit sub forma de bufet.

Terasa Astrodom pare sa aiba o activitate de sine statatoare si mai animata, pe buna dreptate, pentru ca terasa e foarte frumoasa, o stiu. Nu e acoperita, asa ca in timpul zilelor din mijlocul verii nu se poate sta acolo, o deschid abia dupa ce se duce soarele dupa Piata Domenii. Insa Citroniers pare doar un restaurant facut din obligatia de a avea unul ca sa poti fi un hotel serios, nu cred ca intra multa lume in el, doar ca sa manance. Nu am auzit pe nimeni pana acum pomenindu-l, cand vine vorba despre restaurantele la care au fost sau l care vor sa mearga. Presupun ca cei de la Domenii Plaza Hotel il folosesc mai mult ca salon de evenimente, in care intre vreo suta de oameni, daca se straduie, si ca bufet pentru saloanele de evenimente de sus, la ultimul etaj, cred, unde organizeaza adesea conferinte, evenimente mondene de tot felul si ce se mai poate face intr-un astfel de hotel cochet si bine administrat.

Mai multe review-uri scrise de George Butunoiu poti citi pe Restocracy.ro.

Sursa foto: George Butunoiu