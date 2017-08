Crede ca nicio femeie nu ar trebui sa se multumeasca cu un job mediocru sau un singur domeniu si ca poate oricand sa schimbe directia carierei, indiferent daca este sau in pregatita in acest sens. Valentina Vasilescu, in prezent organizator de evenimente la cea mai mare berarie din sud-estul Europei, a procedat intocmai: a bifat job-uri de marketing si management in domenii precum fitness, horeca sau aviatie si spune ca este norocoasa ca a reusit sa acumuleze experienta in diverse industrii.

Valentina lucreaza pentru Beraria H aproape de la deschiderea acesteia; alerga prin parcul Herastrau si a vazut ca se deschide cea mai mare berarie din Europa de Est. Nu a stat pe ganduri si a aplicat pentru un job de management in cadrul acesteia. La momentul respectiv lucra ca marketing manager la complexul sportiv Pescariu Sports & Spa. Spune ca mutarea a fost fireasca, din dorinta de a face fata noilor provocari.

De altfel, aceasta inclinatie catre noi provocari a facut-o ca in 16 ani de activitate sa treaca prin mai multe domenii. A absolvit Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, iar primul job a fost ca asistent in cadrul hotelul JW Marriot, tocmai cand se inaugura.

“Am inceput sa colaborez cu business-uri din zona high end/luxury intr-o perioada in care in Romania inca nu era definitivat acest concept si nici publicul tinta nu era omogen. Am crescut odata cu industria aceasta, m-am apropiat de acest public si acum rezonez in totalitate cu el”, spune Valentina.

Un an mai tarziu a fost cooptata de managementul World Class, care de-abia intrase pe piata romaneasca. In cadrul World Class implementa sistemul de vanzari si marketing incepand de la angajari, traininguri, pana la organizarea de conferinte si deschiderea oficiala a locatiei, in hoteluri de cinci stele din tari precum Qatar, Liban si Iordania.

Ultima locatie World Class a fost in Timisoara si a coincis cu reintoarcerea sa in Romania si oportunitatea de a lucra intr-un alt domeniu: aviatie. In cadrul Fly Level, scoala de pilotaj si insotitori de bord pentru Tarom si Blue Air, Valentina a inceput ca director de marketing, iar ulterior a ajuns executive manager, ocupandu-se de organizari de evenimente si teambuildinguri si chiar de vanzari de avioane.

Un alt domeniu in care Valentina a activat, desi pentru scurt timp, a fost media. In cadrul trustului Silviu Prigoana, a fost project manager pentru televiziunea Romania Ta, care la scurt timp a fost vanduta si a devenit Romania TV.

“Consider ca sunt o norocoasa ca am reusit sa acumulez o experienta in atatea domenii de activitate si atat de diferite. Cred ca sunt dovada vie ca un om se poate dezvolta profesional lucrand in domenii foarte diferite de activitate. De fapt, cred ca acesta este principalul motiv pentru care inca ma mai implic 100% in proiectele pe care le preiau, mereu cu aceeasi energie si pofta de munca”, spune Valentina.

In prezent, Valentina se ocupa de evenimente tematice, corporate si private customizate in cadrul berariei H.

“Un eveniment nu se aseamana cu altul si clar, o zi de munca aici nu se aseamana cu alta. Fie ca este vorba de evenimente, competitii nationale si internationale cum ar fi competitiile de darts, tir cu arcul, pinball, gaming; concerte private, evenimente targetate pentru un anumit segment al pietei, expozitii, targuri, concepte inedite de evenimente, teambuildinguri atat in interiorul berariei, cat si pe terasa de langa lacul Herastrau, pe toate le organizez cu mare drag si dedicatie. Locatia imi permite sa fiu inventiva si tocmai de aceea majoritatea companiilor din Romania vin sa le organizam evenimente”, povesteste Valentina.

Cand nu lucreaza, Valentina merge la sala, alearga, joaca tenis, dar practica si sporturi extreme, precum saritul cu parasuta sau plombarea cu avioanele de acrobatie, deprinse din perioada in care lucra pentru Fly Level. De asemenea, calatoreste foarte des, iar destinatiile preferate sunt cele insorite, la mare sau ocean: Punta Cana, Maldive sau Mauritius.

Dupa ce principii s-a ghidat in cariera si ce sfat le-ar oferi tuturor femeilor? “Sa nu ramana intr-un job in care nu sunt multumite. Pot oricand sa schimbe directia, nu trebuie sa se rezume la unul singur doar pentru ca ai studii de specialitate sau au inceput de tinere sa lucreze intr-un anumit domeniu. Sa caute pana isi gasesc locul in care sunt fericite si se pot dezvolta atat profesional, cat si personal”, incheie Valentina.