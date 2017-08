PengYou e un mic restaurant chinezesc deschis in iunie 2016 intr-o anexa a casei unor importanti oameni de cultura de pe strada Occidentului, aproape de Buzesti. Ei sunt in curtea din spate, e o casa mica, o fi fost casa servitorilor, probabil. Are etaj, camere mici, o scara ingusta.

Terasa e frumoasa, in primul rand datorita iederei impresionante care o acopera in buna parte, cu un acoperis aproape compact. Au si multe alte plante, iar unde nu li s-a parut destul, au completat cu alte plante si flori din plastic. Chinezesti, evident. E foarte colorat, au si tot felul de decoruri specifice, se vad si in poza. Televizorul e pus pe un perptuu si enervant program de sport, cu sonor.

Aleea care duce din strada catre curtea interioara si catre restaurant e impresionanta, cu niste copaci mari si batrani, cu balcoane si cu ziduri de case boieresti, cum se faceau pe timpuri. Cate ceva se vede si din poze. Au pus si acolo cateva mese, pentru cei care nu incap in terasa de sub iedera.

Pe site scrie ca au un bucatar chinez la PengYou, i-au pus si o poza cu o freza de punkist, Bai Bin. Bai Bin a facut in meniu lung, bucatarie chinezeasca traditionala, in care am vazut si cateva feluri pe care nu-mi amintesc sa le aiba si alte restaurante. Mancarea mi s-a parut buna la PengYou, dar cand e vorba despre bucataria chinezeasca, nu stiu sa fac diferenta dintre mancaruri la nivel de detaliu, asa ca notele de la evaluare sunt puse mai mult "pe ghicite" si pe cateva referinte de la oameni care merg des acolo, lucrand in centrele de business din apropiere. Scuze!

Intr-adevar, era plina terasa la pranz la PengYou, toti tineri, fara exceptie, cu figuri si, mai ales, cu badge-uri de corporatisti la gat. Toti erau in grupuri, unele destul de marisoare, semn ca iau mersul la PengYou si ca pe o ocazie de socializare. Au si meniu de pranz, la 24 de lei. Restul preturilor pareau normale, nimic prea in sus sau prea spre jos.

Un manager, sau poate chiar patronul (chelnerii faceau referire la el cu "sefu") era acolo, bonom si grijuliu, dadea bine in peisaj. Doi chelneri copii, muncitori si bine intentionati, dar care nu stiau sa zambeasca sau sa vorbeasca.

PengYou e, asadar, un restaurant chinezesc bun pentru cei care locuiesc sau lucreaza in zona, cu o gradina frumoasa. Si-a asigurat un loc bun in preferintele clientelei corporatiste, cred ca va merge bine o buna perioada in aceasta formula.