Raluca Radu conduce de doi ani retailerul online de fashion Answear.ro, insa are o relatie veche cu digitalul, avand in palmares proiecte precum olx.ro sau autovit.ro. Pe langa pasiunea pentru digital, managerul spune ca elementul comun in toate activitatile sale – la job, in viata de zi cu zi sau in chiar vacante – sunt oamenii.

“Sunt foarte concentrata pe oamenii cu care si pentru care lucrez, cred in primul rand ca echipa este cea mai importanta si nu poti sa reusesti singur”, spune Raluca Radu. In prezent coordoneaza o echipa de 11 persoane, “o mica familie”, motivata a transforma Answear in liderul pietei online de fashion. Dar povestea Ralucai este mult mai savuroasa si implica mai multe domenii, cursuri de e-commerce si vacante care tin in primul rand de oameni si nu de locuri.

Pasionata de matematica, a urmat atat liceul, cat si facultatea de informatica, insa si-a dat seama ca domeniul nu o reprezenta si ii placea mai mult partea de web. “Mi-am dat seama de la primul curs de programare ca nu era ceea ce voiam sa fac. Nu ma vedeam scriind algortime, stand toata ziua cu fata in calculator. Culmea e ca asta fac acum, intr-un fel”, povesteste Raluca.

Primul job al Ralucai a fost la o revista online de femei, ele.ro, unde a inceput ca simplu colaborator, iar un an mai tarziu a fost cooptata in echipa condusa de Vlad Stan, o adevarata inspiratie pentru ea, dupa cum povesteste. “Acolo m-am indragostit de online, lucram cu o echipa frumoasa, cu multi dintre pionerii online-ului si am vrut sa invat cat mai multe. Am ramas in online si nu m-as mai vedea facand altceva”, spune Raluca.

Pentru managerul Answear.ro au urmat mai multe proiecte online – olx.ro, autovit.ro – insa a coordonat si marketingul F64, retailer de echipamente profesionale de fotografie. Cum a facut trecerea de la masini, la aparate foto sau fashion?

“Domeniile sunt intr-adevar diferite, trebuie sa intelegi specificul business-ului si publicul-tinta al fiecaruia, dar toate au la baza online-ul si atata timp cat intelegi zona, te descurci. Nu toate mi-au fost la indemana, poate fashionul mi-a fost cel mai usor de inteles, dar de exemplu cu fotografia mi-a fost mai greu sa empatizez. In cazul olx.ro m-a entuziasmat foarte mult ideea de a te debarasa de orice lucru din casa si de a-l vinde online, iar masinile imi plac, asa ca nu mi-a fost greu sa lucrez pentru autovit.ro”, spune Raluca.

via GIPHY

Answear.ro, o mica familie

Inainte de a-mi povesti despre ceea ce face dupa ce termina programul de munca, Raluca imi spune cum a ajuns la Answear, locul unde se simte ca-n familie, alaturi de echipa sa de 11 oameni.

Recunoaste ca si-a dorit dintotdeauna sa lucreze in domeniul modei, iar de Answear auzise cu patru ani inainte sa lucreze pentru ei, cand facea research pe piata de e-commerce din Polonia. “Auzisem de la prieteni cat de tari sunt, cat de mult accent pun pe zona de styling a produselor, dar ce mi s-a parut cel mai interesant a fost faptul ca ownerul business-ului era un antreprenor venit din zona de fashion offline, care lucrase zeci de ani in domeniu si a facut trecerea din offline in online atat de bine”, imi spune Raluca.

Sub nicio forma nu m-as vedea facand altceva in afara de digital, iar cu zona de fashion m-am inteles foarte bine de la inceput pentru ca am vazut foarte mult potential in piata de fashion din Romania.

Chimia cu Answear s-a datorat si faptului ca managerul se considera un mare consumator de branduri, multe comercializate exclusiv de retailerul online. I-a fost mult mai usor sa inteleaga publicul si cum poate pune accent pe anumite produse care se pot vinde mai bine.

Despre planurile pentru Answear.ro, Raluca Radu spune ca tinteste pozitia de lider al pietei, iar cresterea dubla de la an la an o motiveaza. “De felul meu sunt foarte competitiva si cred ca Answear are potential si nu as fi intrat in povestea asta daca nu simteam acest lucru. Stilul meu nu e sa-mi doresc doar o bucatica de piata si ma bucur ca sunt jucatori care mi se pareau foarte mari in urma cu un an si pe care deja I-am depasit”.

Si desi cresterea Answear.ro nu depinde doar de echipa din Romania, ci si de cea din Polonia si de cat reusesc sa ii convinga ca Romania este o prioritate - in doi ani, Romania a avut cea mai mare crestere din cadrul celor sapte tari in care Answear este prezent, dupa Polonia – anumite campanii, precum Answear Top Ladies, lansate in Romania au fost bine primite de companie si urmeaza a fi implementate si in alte piete.

Intotdeauna am fost genul care nu cere permisiune, cer iertare dupa daca ceva a fost gresit. Si la job pun pe roate diverse lucruri si anunt ca se intampla.

Despre acest principiu – sanatos pe de o parte, competitiv pe de alta – managerul spune ca e controlat si ca nu face lucruri impotriva strategiei. “Insa uneori trebuie sa mai faci si asta, daca crezi in proiectul tau si crezi ca ajuta scopului final”.

De altfel, asa a inceput sa se implice si in GPeC – Gala Premiilor eCommerce, eveniment fondat de sotul sau. Daca la a opta editie il ajuta cu diverse task-uri, la urmatoarea s-a ambitionat si s-a pregatit in acest sens. “Reactiile initiale au fost negative, dar la final a fost ce trebuia”, glumeste Raluca.

via GIPHY

Oameni, echipe si timp liber

Cand nu lucreaza cu echipa Answear sau cu cea a GPeC, Raluca se dedica unei alte grupe: cursantilor de la Dalles Go, unde preda marketing online si ecommerce.

“Imi place foarte mult ceea ce fac. Am remarcat ca oamenii se gandesc de doua ori daca sa tina un curs – daca li se pun intrebari si nu au raspuns? Pai da, tocmai despre asta este vorba, despre provocari, despre a gandi impreuna lucruri, nu e vorba doar despre niste raspunsuri standard”, explica Raluca.

De mai bine de doi ani, de doua ori pe saptamana preda cele doua cursuri, ceea ce o face sa ajunga acasa in acele zile dupa ora 9. “E obositor, dar e o experienta de la care plec plina de energie”.

In restul zilelor programul se termina la cel tarziu 6 - “e o mantra personala sa plec de la birou la acea ora”, dar compenseaza prin faptul ca se trezeste la putin dupa orele 5 ale diminetii. Motivul? Mersul la sala. Este singura modalitate prin care face sport. Si o face de cel putin trei ori pe saptamana.

Alte activitati cu care managerul Answear.ro se deda in timpul liber sunt inotul, mersul cu rolele si drumetiile. Ultima a fost turul Ungariei cu masina si in afara de Scoala de Vara de GPeC nu crede ca va mai pleca undeva vara asta.

Desi ii place foarte mult Italia, spune ca nu are o destinatie preferata si ca o vacanta depinde foarte mult de persoanele cu care o impartasesti, de moment si starea de spirit si mai putin de loc.

“Sunt foarte concentrata pe oameni si in viata de zi cu zi, la job sau chiar in timpul liber. De aceea si vacantele pentru mine sunt despre oameni, nu despre locuri”, spune Raluca.

Cum isi alege oamenii cu care sa se inconjoare? “Sunt oameni motivati in acel moment, pentru ca nici motivatia nu este constanta si pasionati de ceea ce fac. Ma straduiesc sa le potrivesc rolul in functie de abilitati, dar mai ales de ceea ce isi doresc sa faca. Atunci cand un om isi doreste cu adevarat sa faca ceva, reuseste. Si asta este de multe ori mai important decat abilitatile, istoricul si experienta”, incheie country managerul Answear.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu