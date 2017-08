Indiferent daca intri in lumea antreprenoriatului, lupti pentru o noua pozitie in companie sau planifici urmatorul capitol in viata, cand iei astfel de decizii nu este niciodata usor. Ai nevoie de curaj, perseverenta si de multe ori, de risc. Citeste in continuare 10 citate despre oportunitate si despre cum sa incepi ceva nou de la cei mai buni lideri din lume.