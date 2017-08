Cost of Living Survey, realizat pentru al 23-lea an de catre Mercer, concluzioneaza ca instabilitatea pietei imobiliare alaturi de inflatia bunurilor si serviciilor, contribuie la sporirea costurilor totale de business la nivel global. Bucuresti ocupa pozitia 181 in clasament, fiind situat imediat dupa Varsovia, in scadere cu 9 pozitii fata de topul celor mai scumpe orase din anul 2016. Fata de orasele din tarile vecine, prezente in top, Bucuresti este mai ieftin decat Budapesta (176) si Kiev (163), dar mai scump decat Sofia (184) si Belgrad (198).