Cerinta de a avea un preot care sa sfinteasca platoul de filmare nu este ceva nou in cazul filmelor horror si acest lucru s-a intamplat si inainte de inceperea turnarii unor pelicule precum “Traind printre demoni 2” si recenta productie “The Nun”, filmata in mare parte in Romania la Castelul Corvinilor, la Palatul Mogosoaia si pe platourile de la Castel Film si care va aparea pe 13 iulie 2018.

Solicitarea de a aduce un preot care sa binecuvanteze platourile de filmare inainte de inceperea turnarii filmului poate parea o exagerare, insa dupa ce vezi filmul ”Annabelle 2” – distribuit in Romania de Vertical Entertainment, cu premiera in Romania vineri, 18 august – aceasta cerinta nu mai pare deloc iesita din comun. Nu putine au fost momentele din timpul vizionarii pentru presa din Romania – a avut loc la Grand Cinema Digiplex, in seara de 17 august –, cand am tresarit atat de puternic incat am miscat intregul rand de scaune. Sau poate si ceilalti spectatori tresarisera la unison? Despre tresariri de groaza vorbeste si producatorul peliculei, James Wan, care a regizat filmul ”Traind printre demoni” (The Conjuring).

“Cand regizam primul film «Traind printre demoni» si incercam sa reconstruim camera cu artefacte bantuita a familiei Warren, imi amintesc cum eu, studioul si producatorii ne-am uitat unii la ceilalti si am spus: «Stii, ar fi incredibil daca am putea spune povestea tuturor acestor lucruri» Chiar si atunci, noi am simtit ca dandu-i lui Annabelle acel prolog a fost grozav, dar am intuit ca ar avea mult mai multe povesti de spus. De fiecare data cand acea papusa apare pe ecran, chiar si pentru doar cateva minute, oamenii au tresarit. Publicul este receptiv la ea”, isi aminteste James Wan.

Dupa o scurta aparitie in “Traind printre demoni,” urmata de un rol in propriul film, a devenit clar pentru realizatorii de film ca cinefilii sunt pregatiti sa descopere originea papusii care i-a ingrozit, dar i-a si captivat. Asa ca, fiind pe culmea succesului cu filmul sau din vara, “Nu stinge lumina,” David F. Sandberg a fost ales pentru regizarea filmului “Annabelle 2,” urmatorul capitol din universul “Traind printre demoni” al lui James Wan, produs de Peter Safran si James Wan.

“Deja eram fan al filmelor «Traind printre demoni», am simtit ca este un film clasic care iese in evidenta fata de alte filme horror actuale. Imi amintesc ca am fost intrigat de acea lume si entuziasmat sa imi pun amprenta asupra acestui gen”, spune David F. Sandberg.

Pentru a crea povestea, producatorii de film l-au ales pe scenaristul Gary Dauberman, care a scris “Annabelle” si care a fost nerabdator sa reinceapa lucrul. “Primul film pe care l-am scris a evidentiat mitologia din jurul acestei papusi. In acest film am cautat sa aflam istoria ei si cum a inceput tot acest rau. Papusile sunt lucruri care aduc fericire oamenilor, nu? Sunt daruite, transmise generatiilor urmatoare. Asa ca am vrut ca Annabelle sa aiba un loc de pornire plin de iubire, o familie fericita, pentru a avea un contrast pregnant cu toate lucrurile rele care se vor desfasura in continuare”, spune scenaristul.

Regizorul David F. Sandberg spune ca sentimentul de groaza i-a urmarit si pe platoul filmului “Annabelle 2. “Chiar si actorii erau destul de inspaimantati de prezenta ei si m-au intrebat: «Trebuie sa ating papusa? Chiar nu vreau sa o ating»”, povesteste regizorul David F. Sandberg.

Oricat de ciudat ar parea in aceste conditii, pentru actorul Anthony LaPaglia, care interpreteaza rolul lui Samuel Mullins, filmul a reprezentat insa o modalitate de a se apropia de fiica sa din viata reala, in varsta de 13 ani.