Campania Stock Busters este valabila in perioada 22-24 august si se aplica produselor din mai multe categorii, de la telefoane, laptopuri, electrocasnice, pana la mobilier pentru birouri. Noi am selectat cateva produse din aceasta ultima categorie, reduse cu pana la 60%, pentru a-ti redecora biroul.

Stock Busters la eMAG: Scaun de birou Kring Smart

Daca esti in cautarea unui nou scaun, iti sugeram Kring Smart, redus cu pana la 60%. Se remarca prin design-ul ergonomic si prin materialele folosite. De culoare negru, acest scaun se poate potrivi cu usurinta in orice tip de incapere. Dimensiunile sale reduse il recomanda drept un scaun care poate fi folosit timp indelungat de catre copii si perioade scurte de catre adulti.

Scaunul prezinta un mecanism cu sistem hidraulic ce permite reglarea in inaltime a sezutului, pentru o pozitie cat mai relaxata la birou. Spatarul reglabil optimizeaza contactul cu zona spatelui/zona lombara, oferind astfel o pozitie confortabila utilizatorului. Materialele sunt robuste, asigurand astfel un grad de durabilitate ridicat.

Birou Wooden Art

Cu un design simplu si placut, de culoare alba si cu finisaje de nuc, biroul Wooden Art poate fi utilizat atat in birou, cat si in living sau chiar in dormitor. Fabricat din placi aglomerate melaminate, biroul are urmatoarele dimensiuni: 134 x 132.8 x 55 cm, iar rafturile permit depozitarea cartilor si a materialelor de papetarie.

Scaun de birou ergonomic, Kring Bokai

Un alt produs aflat in oferta eMag, redus cu 49%, este scaunul de birou Kring Bokai. Cu un spatar inalt si tapiterie din piele ecologica, scaunul asigura prestanta si o pozitie confortabila chiar si in conditiile unei munci indelungate.

Bratele de sprijin solide si robuste confera siguranta necesara unei utilizari indelungate oferind, in acelasi timp, un confort sporit datorat tapitarii cu piele ecologica. Totodata, scaunul prezinta un mecanism cu sistem hidraulic ce permite reglarea in inaltime a sezutului, pentru o pozitie cat mai ergonomica la birou.

Stock Busters la eMag: Raft Kring Uno

Daca vrei sa iti completezi biroul cu un raft pentru a-ti depozita cartile preferate, iti sugeram etajera Kring Uno. Cu multiple rafturi deschise ideale pentru etalarea operelor, albumelor de arta sau a altor obiecte decorative, etajera se afla in oferta eMag redusa cu pana al 46%.

Liniile drepte si combinatia de culori ofera un aspect modern si proaspat oricarei camere, fie ca e vorba de living sau spatiul de lucru. Etajera este din melamina si are urmatoarele dimensiuni: 144 x 85 x 34 cm.

