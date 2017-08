Mayweather s-a impus in runda a zecea, dupa arbitrul a decis incheierea meciului, deoarece irlandezul incasase mai multe lovituri.

McGregor a fost avertizat de arbitrul intalnirii pentru lovituri nepermise. Dupa ce in primele sase runde, McGregor a reusit sa opuna rezistenta, in urmatoarele patru, el a fost apoi dominat de americanul de 40 de ani.

McConnor a intrat in ring infasurat in drapelul Irlandei, in timp ce Mayweather a intrat avand o cagula pe fata. Imnul american a fost intonat de Demi Lovato, iar cel irlandez de Imelda May.

Arbitrul Robert Byrd i-a avertizat pe cei doi ca meciul se va disputa dupa regulile din box: "Respectati tot timpul ordinele mele. Mr McGregor, Mr Mayweather, sa trecem la treaba."

La eveniment au fost prezente mai multe personalitati din lumea artistica si a sportului, precum, Bruce Willis, Dwayne "The Rock" Johnson, LeBron James, Mike Tyson sau rapperul Sean Combs.

Floyd Mayweather si Conor McGregor au luptat pentru o centura WBC care contine un numar impresionant de pietre pretioase si o mare cantitate de aur. Centura este confectionata din piele de aligator si pe ea sunt aplicate 3.360 de diamante, 600 de safire, 300 de smaralde si un kilogram si jumatate de aur de 24 de carate.

McGregor, in varsta de 28 de ani, este dublu campion al Ultimate Fighting Championship (UFC). McGregor a inregistrat in confruntarile de arte martiale mixte 21 de victorii si trei infrangeri. Cu Mayweather, irlandezul a disputat primul meci de box profesionist din cariera.

Floyd Mayweather, in varsta de 40 de ani, nu a mai boxat din septembrie 2015. El are acum in palmares 50 de victorii in tot atatea meciuri disputate, egaland recordul legendarului Rocky Marciano.

Incasari 500 de milioane de dolari din pay-per-view si 70 de milioane din vanzarea de bilete

Meciul a generat sume imense, estimandu-se ca veniturile din incasari pay-per-view vor fi de 500 de milioane de dolari , iar cele din vanzarea de bilete vor fi de 70 de milioane de dolari.

In plus, s-au atras 25 de milioane de dolari din sponsorizari si vanzarea de obiecte promotionale va mai aduce trei milioane de dolari.

In total, se estimeaza ca 60 de milioane de dolari reprezinta suma totala pariata cu privire la rezultatul confruntarii de la Las Vegas, un record.

Mayweather ar putea obtine peste 200 de milioane de dolari in urma acestui meci, iar McGregor cel putin 70 de milioane de dolari.

Sursa foto: Agerpres Foto