Sa calatoresti singur sau singura poate fi una dintre cele mai intelepte decizii din viata ta, chiar daca initial te-ar putea speria gandul despre cum o sa te descurci fara prieteni sau familie. Insa tot despre acest lucru este vorba, sa depasesti o linie de confort cu care te-ai obisnuit. Iata, asadar, de ce este bine sa calatoresti singur macar o data in viata si unde sa mergi pentru a fi in siguranta.

Calatoriile de unul singur sunt cea mai buna si simpla metoda de a vedea lumea, spun la unison cele mai multe persoane care au plecat singure in lume. Astfel, nu doar ca poti sa pleci oricand, ci poti sa vezi si faci exact ce iti doresti tu, fara sa fii nevoit sa faci compromisuri pentru cei care te-ar insoti.

Dar dincolo de asta, o calatorie solo este despre tine si despre cum poti sa devii mai bun. Sa pleci singur inseamna sa iesi din zona de confort si inveti sa te descurci oriunde te-ai afla, fie apeland la Internet, fie intreband localnicii, ceea ce iti dezvolta increderea in tine, increderea ca poti sa rezolvi diverse situatii si ca poti sa obtii ce iti doresti. Iar aceste lucruri se vor aplica si in viata profesionala, nu doar in calatorii, pentru ca increderea in tine devine tot mai solida.

Practic, sa calatoresti singur inseamna sa petreci timp cu tine insuti, adica vei incepe sa te cunosti mai bine pentru ca vei avea timp sa iti dai seama ce iti place, ce vrei sa schimbi la tine, la ce sa renunti si ce sa imbunatatesti. Asta pentru ca vei tu doar tu si gandurile tale. In plus, iti vei da seama ca sa te plimbi singur nu este periculos (daca nu o cauti cu lumanarea) si ca strainii nu iti vor raul. Mai mult, vei cunoste tot timpul oameni si iti vei face prieteni noi.

Destinatii de vacanta in care este sigur sa calatoresti singur

Potrivit Global Peace Index si Happy Planet Index, exista 20 de tari in care poti sa calatoresti. Iata in care iti recomandam sa mergi:

Tari pentru calatorii solo: Noua Zeelanda

Noua Zeelanda este cea mai recomandata tara daca vrei sa calatoresti singur datorita nivelului ridicat de siguranta, dar si a oamenilor binedispusi si fericiti. Sa calatoresti singur in Noua Zeelanda inseamna sa descoperi o destinatie mai putin afectata de turismul de masa, dar in care o sa te bucuri de peisaje ca in filmele Stapanul Inelelor si Hobbitul care au fost facute partial aici.

Bilete de avion: 1.152 euro dus-intors

De asemenea, Noua Zeelanda are unii dintre cei mai generosi locuitori in raport cu turistii straini, ceea ce este minunat mai ales cand calatoresti singur. Dar acesta nu este singurul motiv pentru care merita sa ajungi aici: Noua Zeelanda este o destinatie a peisajelor naturale, unde ai de vazut fiordul Milford Sound, golful Bay of Islands, Parcul National Tongariro, Lacul Wanaka, Peninsula Otago.

Tari in care sa calatoresti singur: Norvegia

Norvegia are o reputatie buna ca tara sigura si, prin urmare, ca destinatie de vacanta. Cand vine vorba de turism, asociem Norvegia in primul rand cu fiordurile.

Bilete de avion: 111 euro dus-intors

Sursa foto: Raja Ampat/Shutterstock.com

Peisajele vorbesc cel mai bine despre Norvegia, de la fiorduri usor accesibile turistilor, la munti care parca ies din apa, la insulele Lofoten si pana la celebra stanca Preikestolen. In vestul Norvegiei poti calatori atat pe mare, cat si pe uscat in cele mai bune conditii, iar doritorii pot merge in excursii pe munte sau pe ghetari, la pescuit sau cu bicicleta. Turistii mai pot vedea unul dintre cele mai cunoscute fiorduri ale Norvegiei, Geirangerfjord, teritoriu protejat de UNESCO, si superbul oras Alesund.

Tari pentru calatorii solo: Elvetia



Elvetia este o tara care primeste multe laude, de la nivel de trai, civilizatie, curatenie, inclusiv nivelul de siguranta interna. Pe langa acestea, Elvetia exceleaza si la capitolul turism, cu peisaje alpine de poveste.

Bilete de avion: 138 euro dus-intors

Elvetia castiga iremediabil turisti datorita peisajelor sale, asa ca o plimbare cu trenul Glacier Express este tot ce ai nevoie pentru a te bucura de frumusetile Alpilor si vailor montane. Trenul leaga statiunile St Moritz si Zermatt, intr-o calatorie de 7 ore si jumatate peste 291 de poduri si prin 91 de tuneluri.

Tari pentru calatorii solo: Costa Rica

Desi este mai saraca decat alte tari de pe continentul american, Costa Rica este cea mai fericita tara din lume pentru ca locuitorii de aici o stare de bine mult mai buna decat cei din SUA sau Marea Britanie, spre exemplu, si traiesc si mai mult decat acestia.

Bilete de avion: 600 euro dus-intors

Sursa foto: Simon Dannhauer/Shutterstock.com

Costa Rica este singura tara din lume care a renuntat la armata, in 1949, pentru a investi in dezvoltarea ecoturismului, agriculturii, sanatatii si calitatii vietii. Astfel, cand vorbim de turism, Costa Rica este o bijuterie in America Centrala, unde gasesti la un loc tot ce iti poti dori de la natura: plaje cu palmieri, jungle, vulcani, munti, delta si parcuri nationale spectaculoase. Asa ca in Costa Rica nu trebuie sa ratezi traversarea junglei cu un tramvai aerian, gradinitile si cascadele La Paz, vulcanul Poas, zona vulcania Arenal, delta Tortuguero (tinutul broastelor testoase), Rezervatia Monteverde Cloud Forest, plajele Tamarindo si Mentezuma si capitala San Jose. Pe scurt, acum ai cele mai bune motive sa planuiesti o vacanta aventuroasa in tara in care salutul traditional este "Pura Vida.

Unde sa calatoresti singur: Vietnam

Vietnam este cea mai prietenoasa destinatie cu portofelul turistilor. Asa ca daca iti doresti sa ajungi intr-un loc exotic, cu peisaje incredibile, terase de orez si plimbari pe apa printre stranci, planuieste-ti o vacanta in aceasta tara asiatica. Este important sa economisesti bani pentru biletul de avion, care reprezinta cea mai mare parte din bugetul pentru calatoria ta, insa preturile de la destinatie vor compensa.

Bilete de avion: 588 euro dus-intors

De vazut: terase de orez, capitala Hanoi, golful Halong Bay mai pot vedea satul plutitor Cua Van.

Sursa foto: PhotoRoman/Shutterstock.com

Tari unde sa mergi singur: Japonia

Popularitatea Japoniei printre turisti este in continua crestere, in 2016 fiind vizitata de peste 24 de milioane de persoane. In Japonia sunt peste 20 de situri de patrimoniu mondial, inclusiv monumentele antice de la Kyoto si Castelul Himeji.

Bilete de avion: 655 euro dus-intors

Sursa foto: lkunl/Shutterstock

Tu unde ai vrea sa pleci in lume?

Sursa foto: PKpix/Shutterstock.com