Atunci cand cineva decide sa se mute intr-o alta tara pare ca merge intr-o aventura, dar majoritatea celor care fac asta aleg un singur lucru: un salariu mai bun. La nivel global, expatii, in procent de 41%, s-au mutat din cauza carierei lor sau a partenerului de viata, potrivit raportului Expat Insider 2017. Tarile au fost clasate in acest top in fuctie de cheltuielile lunare, precum costurile pentru chirie, utilitati si transport. Vezi in continuare care sunt aceste tari si care sunt preturile in Romania comparativ cu celelalte, potrivit BI.