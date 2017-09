Este stiut faptul ca multe dintre recordurile inregistrate de cei la Guinnes World Records provin din fel si fel de domenii. Romania s-a remarcat si ea pentru o serie de performante putin iesite din comun, cum ar fi cele mai multe sarmale gatite intr-o oala sau cei mai multi participanti la o hora. Va prezentam 7 recorduri mondiale inregistrate de cei de la Guinnes World Records in Romania.

1. Cele mai multe sarmale gatite intr-o singura oala



Sursa foto: captura YouTube

In 2014, Romania s-a remarcat printr-un record mondial in domeniul culinar, dupa ce mai multi bucatari si voluntari au pus umarul pentru prepararea, intr-o singura oala. Toata grozavia s-a desfasurat in Odorheiu Secuiesc, iar oala a cantarit 2.960 kg, conform Guinnes World Records.

2. Cea mai mare oala de gulas

Ramanem in registrul culinar si amintim ca in anul 2007, la Baia Mare, cei de la Guinnes World Records au omologat un record pentru cea mai mare oala de gulas. Aceasta cantarea 7.200 de litri.

3. Cel mai lung carnat

Incheiem recordurile selectate din domeniul culinar cu cel mai lung carnat. Acesta a fost preparat de catre cei de la Carrefour Romania si Aldis la sfarsitul anului 2014. Cu o lungime de 62,745 km, carnatul a fost realizat in orasul Ploiesti.

4. Cea mai mare hora

Sursa foto: captura YouTube

Trecem de la mancare la muzica traditionala. In 2006, pe 24 ianuarie, In orasul Slatina, romanii au sarbatorit “Mica Unire” printr-o hora la care au participat 13.828 de persoane, intrand astfel in cartea recordurilor pentru cea mai mare hora.

5. Cea mai mare adunare de oameni imbracati in costume populare

Ramanem in zona traditionala, unde ne-am remarcat si anul acesta cu un record. Pe 14 mai, in Bistrita s-a inregistrat cea mai mare adunare de oameni imbracati in costum popular. Numarul acestora a fost de 9.643.

6. Cel mai mare numar de scrisori primite intr-o viata

Am trecut din zona obiceiurilor traditionale si ale preparatelor culinare pentru a ajunge intr-o zona mai putin populara in secolul acesta. Inainte ca tehnologia sa isi manifeste semnificativul impact asupra societatii, Gabriel Antoniu Lavrincic a fost inscris in cartea recordurilor ca fiind omul care a primit cele mai multe scrisori intr-o viata. Intre 1987 si 1991, acesta a primit in jur de 22.118 scrisori de la copiii sai din URSS. Toate scrisorile au fost conservate in stare buna.

7. Cel mai in varsta pianist inca in activitate

Fiica cea mare a scriitorului Barbu Stefanescu Delavrancea, nascuta pe 15 decembrie 1887, a intrat in cartea recordurilor ca fiind cel mai in varsta pianist inca in activitate. Aceasta a sustinut ultimul concert la varsta de 103 ani.

Sursa foto: By Malivan_Iuliia / Shutterstock.com