Carmen Pavel, proprietara agentiei de turism J'Info Tours, se pregateste sa predea stafeta fiicei sale in varsta de 29 de ani. Antreprenoarea vrea sa calatoreasca tot mai mult si astfel se va ocupa de acum incolo de proiecte turistice in strainatate, in special pe alte continente.

"De-a lungul am tot pregatit-o pe fiica noastra sa preia si acum este suficient de bine pregatita sa preia business-ul. A si lucrat la crearea site-ului online si va continua dezvoltarea lui. Ca mod de viata este mai aproapiata de angajatii nostri, pentru ca totusi diferenta intre generatii se simte. Oricat ne-am stradui noi sa fim la zi cu tot si sa fim dinamici, totusi generatiile isi spun cuvantul.", a povestit antreprenoarea intr-un interviu acordat wall-street.ro anterior.

Sper sa plec cat mai mult, sa vad cat mai mult si sa ajung la cele mai ciudate produse turistice.

Fiica ei, Jacqueline, ar urma sa coordoneze partea de leisure din cadrul agentiei de turism, care reprezinta 30% din business. Jacqueline este absolventa de Management la ASE, a facut cursuri de ghid, de agent de turism, de manager de agentie, de ticketing, este manager IATA si si-a luat Cambridge-ul in turism. De asemenea, fiica lui Carmen Pavel lucreaza in agentie de la varsta de 19 ani si calatoreste de la 2 ani. De partea de business travel se va ocupa in continuare sotul antreprenoarei, Aurel Pavel.

"Nu ma retrag de tot, o sa raman in zona de consiliere. In schimb as vrea sa lucrez mai mult pe niste proiecte de marketing turistic. Eu simt destinatia si in ce sens merge. Abia astept sa calatoresc cat mai mult. Daca ma tii pe loc ma cam chinuiesti. Ma duc in destinatia respectiva si observ cu ochii unei alte nationalitati decat cele care au vazut pana atunci si s-a pronuntat asupra destinatiei", spune Carmen Pavel. Antreprenorul din turism care zboara cu low-cost si sta la 2 stele

Fondatoarea J'Info Tours primeste des invitatii pentru a vizita diverse destinatii de pe alte continente si pentru a veni astfel cu strategii de promovare. De exemplu, in septembrie, are o invitatie in Groenlanda, una in Ciprul de Nord si o alta in nordul Argentinei.

"Activitatea aceasta mi se pare cea mai adecvata stilului meu de a fi. Pot sa umblu zile intregi fara sa ma simt obosita. Pot sa calatoresc non-stop, pot sa calatoresc si noaptea fara sa simt oboseala. E suficient sa fac dus si sa ma schimb si sa o iau de la capat. Sper sa plec cat mai mult, sa vad cat mai mult si sa ajung la cele mai ciudate produse turistice", spune antreprenoarea.

Carmen Pavel a fost in peste 150 de tari de pe toate continentele si in general ii plac vacantele active. Antreprenoarea vrea sa ajunga in Mozambic, Borneo si sa schieze in Tara de Foc si spera astfel sa calatoreasca pana la 100 ani, spune razand, pentru ca mai vrea sa faca o data inconjurul lumii. "Nu vreau sa stau si sa nu fac nimic. A nu face nimic cred ca m-ar imbolnavi", incheie Carmen Pavel.