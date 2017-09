Festivalul George Enescu

Daca nu ai reusit sa ajungi pana acum la festivalul de muzica clasica George Enescu, inca mai ai timp. Evenimentul se desfasoara pana pe 24 septembrie cu o serie de concerte ale celor mai recunoscuti dirijori si orchestre simfonice din lune.

Astazi Sala Mare a Palatului gazduieste concertul sustinut de Filarmonica Della Scala, sub bagheta dirijorului Riccardo Chailly, incepand cu ora 19:30.

Evenimente similare au loc si la Ateneul Roman - Philharmonia Orchestra, London, dirijor Cristian Mandeal, incepand cu ora 16:30 si concertul pianistului Kirill Gerstein, de la 22:30 – si la Sala Radio, concertul Ensemble Modern, dirijor Jonathan Stockhammer, de la ora 13:00.

Sambata, la Sala Mare a Palatului avem concertul sustinut de Israel Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Zubin Mehta si avand-o ca solista pe pianista Khatia Buniatishvili de la 20.30, iar Ateneul Roman gazduieste concertele violonistului Jean-Guihen Queyras si pianistului Florent Boffard, incepand cu 16:30, iar de la 22:30 The Musical Voyages of Marco Polo.

Duminica are loc concertul sustinut tot de Israel Philharmonic Orchestra, sub dirijorul Zubin Mehta, de la 19:30, la Sala Palatului si multe alte concerte la Ateneul Roman, Sala Radio sau Teatrul Odeon. Program complet poate fi consultat aici.

Zilele Bucurestiului 2017

Tot astazi are loc deschiderea evenimentelor aniversare dedicate Zilelor Bucurestiului - pe 20 septembrie se implinesc 558 de ani de la prima atestare istorica a Capitalei. Evenimentul este sustinut de Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti (creart).

De la 20:30, in Piata Constitutiei are loc concertul Angelei Gheorghiu, alaturi de Filarmonica George Enescu si de tenorul Teodo Ilincai, sub bagheta dirijorului Eugene Kohn.

Sambata, tot in Piata Constitutiei, are loc cea de-a patra editie a concursului international de 3D video mapping - iMapp Bucharest 2017. Imagini 3D complexe, construite in jurul temei „Above and Beyond”, vor personaliza si vor reinterpreta fatada Casei Poporului, printr-un spectacol de sunet, lumina si culoare, „relieful” acesteia devenind o adevarata iluzie optica.

Inainte de proiectii, o serie de concerte vor avea loc in Piata Constitutiei: Moonlight Breakfast, Paul Damixie si Pink Martini.

De asemenea, tot in Piata Constitutiei, vor concerta duminica Holograf, Vunk, Irina Rimes, The Motans, Voltaj si Delia.

DokStation Music Documentary Film Festival

Aflat la a doua editie, singurul festival de documentare muzicale din Romania se desfasoara in acest weekend in mai multe locatii din Bucuresti: teatrul Excelsior, parcul Drumul Taberei, Muzeul Taranului Roman, M60 sau clubul Control.

Festivalul s-a deschis inca de ieri cu un concert Robin & the Backstabbers, care a fost urmat de proiectia filmului American Valhalla.

Vor fi proiectate mai multe filme documentare, precum David Bowie: Five Years si David Bowie: The Last Five Years, The Rolling Stones: Ole Ole Ole! A Trip Across Latin America, The Man From Mo'Wax, A Life in Waves (cu Suzanne Ciani) sau Synth Britannia, in categorii ca Northern Waves, Made in Japan sau Focus David Bowie.

Programul festivalului poate fi vazut aici.

Pelicula - Latin Film & Experience in Bucharest

Cea de-a doua editie a festivalului de film Pelicula se desfasoara intre 13 si 17 septembrie si este dedicata culturii mexiane. Vor avea loc proiectii de filme, demonstratii de dans, muzica si expozitii de fotografie in mai multe locatii din Bucuresti: Muzeul Taranului, Institutul Cervantes, Journey Pub, Cinema Elvira Popescu, Acuarela, Gradina cu Filme sau The Coffee Factory.

Programul festivalului poate fi consultat aici.

American Independent Film Festival

Aflat la prima editie, American Independent Film Festival este cel mai nou concept de festival al regizorului Cristian Mungiu. Evenimentul se desfasoara in perioada 15-21 septembrie la Cinema PRO si Cinemateca Eforie.

Barry Jenkins, regizorului filmului Moonlight (premiul Oscar pentru cel mai bun film anul acesta) va intra live printr-o proiectie skype, in dialogul cu publicul din sala. De asemenea, Joaquin Phoenix, Ethan Hawke si John C. Reilly vor urma pe scenele Cinema PRO si Cinemateca Eforie pentru sesiune de Q&A cu publicul roman.

Poti vedea programul festivalului aici.

Bucharest Week Photo

Aflat la a patra editie, unul dintre cele mai importante festivaluri de fotografie din Capitala, Bucharest Photo Week a inceput inca luni si se desfasoara pana pe 17 septembrie, in mai multe spatii din Bucuresti.

Editia din acest an este dedicata fotografiei de strada si celei documentare si va cuprinde expozitii, ateliere si cursuri foto, precum si proiectii si portofolii foto.

Programul Bucharest Photo Week din weekend poate fi vizionat aici.

True Artisan Cafe Festival - Aeropress Competition

Pentru iubitorii de cafea, amatori sau profesionisti, sambata, 16 septembrie, se desfasoara a doua editie a Campionatului National de Aeropress, la Beans&Dots si Mezanin. In acelasi spatiu, in paralel, se va desfasura True Artisan Cafe, un eveniment marca La Marzocco, o platforma de prezentare si promovare a prajitoriilor artizanale de cafea din Romania.

Mai multe detalii despre eveniment, aici.

Paella & Seafood Festival

Tot in acest weekend, parcul IOR din Capitala gazduieste prima editie a Paella & Seafood Festival, eveniment dedicat iubitorilor de fructe de mare. Se vor gati paella dupa retete originale din Valencia, inclusiv cea mai mare paella, de 300 de portii, dupa cum anunta organizatorii, Taverna Racilor.

Detalii despre eveniment gasiti aici.

Sursa foto: Melis/Shutterstock