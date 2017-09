Incepand cu luna noiembrie, clientii Avon Cosmetics beneficiaza de posibilitatea de a opta pentru livrarea comenzilor in regim click&collect catre terminalele automate Easypost.

Terminalele Easypost sunt amplasate in statii de benzina pe raza muncipiului Bucuresti si permit livrarea si ridicarea coletelor in regim 24/7. Astfel, clientii isi vor putea alege cea mai convenabila locatie si directiona acolo coletul comandat. Aceasta abordare ofera o flexibilitate sporita prin eliminarea necesitatii intalnirii cu curierul, oferind libertate deplina in stabilirea locatiei si orarului de preluare a comenzilor.

De 20 de ani in Romania, AVON schimba lumea femeilor, atat prin frumusete si oportunitate de cariera, cat si prin lupta pentru demnitatea si sanatatea lor. Compania este lider de piata in Romania din 2002, fiind brandul nr. 1 de produse de machiaj1 si inregistrand anual aproximativ 2 milioane de comenzi.

Astfel de solutii de livrare sunt implementate la scara larga la nivel international de catre jucatori importanti ca Amazon, DHL sau La Poste. Platforma Easypost este dezvoltata integral in Romania si opereaza in momentul de fata 40 de terminale pe raza municipiului Bucuresti, cu un plan de extindere graduala la 300 de puncte la nivel national in urmatorii ani.

1Conform Euromonitor International Limited; Beauty&Personal Care ediţia 2016; conform definiţiilor produselor de machiaj; vanzari în valoare, UBN, 2015.