O incursiune necenzurata in realitatea scolilor de pe bancile carora ies viitorii preoti, o lume in care pacatul si credinta se suprapun pana la a se confunda. Acesta este filmul ”Un pas in lumea serafimilor”, semnat Daniel Sandu, o poveste autobiografica cu un buget de 800.000 de euro.

Pelicula ”Un pas in urma serafimilor”, debutul in lungmetraj al lui Daniel Sandu, produsa de Ada Solomon, are toate sansele sa nasca vii controverse, mai ales intr-o societate precum este cea romaneasca, puternic divizata (si) de antagonismul dintre ”credinciosi” si ”atei”. Motivul pentru care regizorul a ales sa prezinte aceasta lume in filmul ”Un pas in urma serafimilor” nu este, potrivit declaratiilor sale, dorinta de a soca, ci de a prezenta o realitate pe care experimentat-o.

”Noi nu ne-am dorit sa facem acest film cu un scop de demascare sau atac la adresa vreunei institutii, dar in acelasi timp eu nu am vrut sa evit lucruri care la un moment ar putea deranja, pentru simplul motiv ca intamplarea din film este reala si pe mine nu ma poate contrazice nimeni, pentru simplul motiv ca am trait-o eu. Exista oameni care au libertatea sa nu ma creada, dar eu nu am trait-o singur, sunt mult mai multi oameni care au fost alaturi de mine acolo, care activeaza in sanul institutiei respective, iar unii dintre ei au vazut filmul si au apreciat ca lucrurile sunt cat se poate de exacte”, spune Daniel Sandu.

Produs de Ada Solomon, filmul ”Un pas in urma serafimilor” a avut un buget de 800.000 de euro, din care mai mult de jumatate a provenit de la Centrul National al Cinematografiei, ca urmare a castigarii concursului de proiecte pe care aceasta institutie il desfasoara periodic. La banii de la Centrul National al Cinematografiei, s-au adaugat, potrivit producatoarei, un sprijin pentru succesul artistic anterior al regizorului si al producatorului pentru scurt metrajele realizare anterior de Daniel Sandu si pentru unele dintre productiile anterioare producatoarei Ada Solomon.

”Restul sunt in mare parte bani care au venit din finantarile, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind cinematografia, de la parteneri comerciali, plus un sprijin destul de consistent pentru un film de debut, un avans de la vanzatorul international al filmului, Indie Sales”, precizeaza Ada Solomon.

Cand o intrebi daca, atunci cand a demarat discutiile pentru finantare cu partenerii comerciali – Praktiker si Vodafone se afla printre sponsori -, acestia din urma nu au manifestat reticenta, avand in vedere subiectul controversat al filmului ”Un pas in urma serafimilor”, Ada Solomon aduce in discutie credinta si provocarile din viata fiecaruia.

”Atunci cand am prezentat proiectul – acesti parteneri ni s-au alaturat de la inceput, de la faza de scenariu – n-au avut nicio reticenta, au inteles potentialul acestui film si si-au dorit sa-l sprijine. Cred ca depinde foarte mult de cum privesti filmul asta, pentru ca, pentru mine, de exemplu, este despre credinta si provocari si suntem oameni, muritori cu totii si greseli facem cu totii. Nu mi se pare ca e un film care sa ofenseze, nici macar pe slujitorii Bisericii, pe cei care isi fac cu credinta meseria, iar personajul lui Vlad este unul cu atat de multe nuante incat e greu sa spui daca-l iubesti sau il urasti”, explica Ada Solomon, cu referire la rolul ”Parintele Ivan”, interpretat de Vlad Ivanov.

”Un pas in urma serafimilor”: Realitatea din spatele filmului

Regizorul Daniel Sandu spune ca povestea din spatele filmului ”Un pas in urma serafimilor” este 80% reala si 20% fictiune: ”Am schimbat numele personajelor reale, unele personaje au fost create prin contopirea a doua persoane reale si am ajustat cronologic unele evenimente care in realitate s-au intamplat intr-o perioada de cinci ani, ori noi trebuia sa gasim o solutie sa spunem povestea in doua ore si jumatate”.

Cand vine vorba despre controversele pe care le va naste filmul, regizorul spune ca ele deja au inceput sa apara. ”Ma amuza sa aud anumite persoane ca noi am premeditat aceasta lansare pentru a veni in intampinarea evenimentelor care se intampla acum in sanul acestei institutii. Eu am scris primul draft al acestui scenariu in 2004, in 2007 am inceput efectiv dezvoltarea acestui proiect, fara sa stiu anul in care il vom lansa. In nici un caz nu aveam sa stiu ca in anul in care il vom ansa se va intampla ca in institutia respectiva sa apara niste probleme. Daca lansam filmul anul trecut era alt scandal in sanul Bisericii, daca-l l-am fi lansat la anul, ar fi un nou scandal, despre care acum habar nu avem. Motivul pentru care am decis sa lansam acest film acum este ca el este gata pentru a fi prezentat publicului si aceasta decizie a fost luata la inceputul acestui an”, afirma Daniel Sandu, cu referire la cazul Pomohaci.

Stefan Iancu, tanarul actor care interpreteaza rolul Gabriel, imaginea de pe marele ecran a elevului seminarist Daniel Sandu, spune ca intamplarile din film se aseamana destul de mult cu viata unui licean din Romania, nu doar a unui elev seminarist. Din distributie mai fac parte, alaturi de Vlad Ivanov si Stefan Iancu, mai fac parte actorii Ilie Dumitrescu Jr., Stefan Mihai, Cristian Bota, Ali Amir si Alfred Wegeman.

”Cel mai greu a fost sa-l apropii pe Gabriel de mine, dar sa nu-l indepartez de Daniel, sa-l fac sa fie si al meu, si al lui. Eu tocmai am terminat liceul, stiu cum e, am trait foarte multe dintre lucrurile pe care le-a trait si Gabriel si imi aduceam aminte cum au fost cand le-am simtit eu prima oara”, spune Stefan Iancu.

Regizorul Daniel Sandu spune ca a vrut sa arate cum stau lucrurile dincolo de gardul seminarului teologic, pentru ca in timp ce era la seminar a observat ca oamenii din afara, inclusiv parintii, aveau o cu totul alta perceptie si ca lor, celor din interior, li se parea ca acea perceptie este incorecta.