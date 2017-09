Dupa 10 ani de munca in corporatii, Raluca Vasile a renuntat la o cariera sigura pentru a se arunca in afaceri. Acum are un business unic in Romania, care ii aduce 600.000 euro in acest an din mirosurile pe care le seteaza in magazine sau la evenimente.

De profesie consultant de brand, Raluca a lucrat in diverse companii din automotive si financiar-bancar pana in 2013 cand a decis sa fie propria sefa. Asa a deschis Smart Brand, singura agentie de branding senzorial din tara, prin care practic stabileste concepte senzoriale, pe baza unor arome selectate, care sa creasca energia si sa inspire oamenii sa intre in magazine si la evenimente.

"Senzorial inseamna specialisti care lucreaza si dezvolta concepte creative pornind de la simturi, gustativ, olfactiv. Trebuie sa ai vocatie in spate. Esti senzorialist, adica ai anumite abilitati sa simti pana unde poti duce gustul, mirosul pentru a deveni concept si experienta", spune fosta corporatista care a deschis agentia cu o "investitie minima", de cel mult 1.000 euro.

Mirosul din magazine cresc vanzarile cu pana la 80%

Raluca Vasile a facut si cursuri specializate la Parfumery Art School din Londra, dar si un MBA in Seattle. In general, lucreaza pentru clienti din retail, magazine din mall-uri, automotive, fashion, food si organizatori de evenimente, pentru care stabileste cele mai potrivite arome sau doar set-up-ul in anumite cazuri, cum ar fi in magazine.

"Aroma creste traficul in magazin, mai ales cand pui pe hol sau in proximitatea magazinului sau chiar la cateva sute de metri distanta, in aer conditionat, in panouri sau la sol. Atragi oameni, ii mentii in magazin, creezi o expeirenta favorabila, ei isi aduc aminte si revin. Cu cat ai gradul mai mare in zona de memorabilitate a brandului cu atat si oamenii vor fi tentati sa cumpere. Acolo unde sunt puse arome se completeaza un concept coerent, acolo unde olfactivul completeaza frumos experienta de brand vanzarile cresc pana la 80%. Pentru activare de brand aroma functioneaza foarte bine", sustine fondatoarea Smart Brand, agentie care in 2016 a incheiat cu o cifra de afaceri de 300.000 euro.

Anul acesta afacerilor se vor dubla intrucat companiile romanesti au inceput sa fie tot mai constiente de importanta aromei in spatiile pe care le detin. Antreprenoarea are 20 de proiecte pe an pentru stabilirea aromelor in locatiile clientilor, dar si 50 de ateliere despre alegerea aromelor si eficienta lor, pentru care lucreaza cu doi angajati si colaboreaza cu diversi specialisti punctual.

Cum alege aroma pentru un magazin

Aroma este aleasa in functie de setul de valori al fiecarui brand si de experienta pe care acesta vrea sa o "livreze". De exemplu in cazul magazinelor Nike, cunoscut pentru sloganul "Just do it", este potrivita o aroma fresh, energica, cu multe citrice, note acvatice si mult lemn.

Dupa crearea unui brief din partea clientului, Raluca alege doua-trei mostre de aroma testate in laborator, ceea ce dureaza intre 2 saptamani si o luna. Apoi aroma este testata in spatiul destinat timp de cel putin 10 zile si apoi este implementat sistemul si modul de raspandire a aromei in magazin sau in cadrul unui eveniment.

Spre exemplu brandurile Inditex au aceleasi arome la nivel global, insa Raluca a implementat tehnologia in magazinele grupului. Inditex foloseste in general vanilia (care place femeilor) si o aroma apropiata de miere (care place barbatilor). De regula alege aroma, o varianta de difuzor si modul in care se imprastie aroma in magazin.

"Sunt arome care cresc vibratia, starea. Asta este un concept de baza in aromaterapie si in parfumeria de lux. Memorabilitatea este experienta legata de simtul olfactiv. Mirosul unui anumit parfum te poate intoarce in timp, te poate proiecta intr-un anumit moment care pentru tine a fost important sau te-a impactat. De exemplu, se stie ca in domeniul auto ca atunci cand se creeaza un model de masina se creeaza si un miros tipic. De asemenea, in domeniul bancar se cauta mirosuri care sa elimine anxietatea pentru ca luarea unui credit sau implicarea intr-un angajament finaciar nu este chiar o situatie happy. Se folosesc citrice sau arome care sa aduca aminte de livada, de camp verde, care sunt calde si creeaza apropiere", explica Raluca Vasile.

Cea mai ciudata cerere de aroma a fost de mici si friptura. Pe langa stabilirea aromelor in spatii, Raluca Vasile face si parfumuri intr-un laborator propriu.

"Mirosul este parte din bradul personal. Suntem atrasi de anumite persoane sau nu si in functie de miros, inclusiv alegerea partenerului de viata. Cuplurile bine sudate au dominantele olfactice asemanatoare. Este chimie si unde chimia este buna lucrurile functioneaza pe termen lung. Acolo unde sunt derapaje aromaterapia poate sa rezolve. Parfumul este sincer, parfumul nu te simte, este o altchimie acolo care iti dezvaluie anumite lucruri adevarate care iti plac sau nu", incheie antreprenoarea.