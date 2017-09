Business pe Bicicleta este un eveniment de traditie al JCI Bucuresti, ce promoveaza utilizarea bicicletei ca mijloc de transport la birou si la intalnirile de afaceri, fluidizarea traficului bucurestean si atragerea cat mai multor oameni catre cel mai eco si prietenos mijloc de transport – bicicleta.

Evenimentul are loc de doua ori pe an, o data primavara, o data toamna. Cu fiecare ocazie, sute de participanti defileaza pe biciclete pe un traseu ce strabate capitala, astfel incat actiunea sa fie vizibila pentru cat mai multi amatori ai bicicletei.

Anul acesta, Business pe Bicicleta va avea loc incepand cu ora 18.30 pe urmatorul traseu: Arcul de Triumf - Soseaua Kiseleff – Piata Victoriei – Calea Victoriei – Regina Elisabeta - Bulevardul Schitu Magureanu – Splaiul Independentei – Bd Libertatii – Calea Rahovei – Aida Bistro.

Aida Bistro va fi gazda pentru o sesiune de speech-uri, business networking si multe concursuri cu premii-surpriza.

„Evenimentul din aceasta toamna doreste sa arate ca bicicleta poate deveni un mijloc de transport important in mediul business dar si ca putem aduce fericirea unui copil prin donarea de biciclete. Primele 3 biciclete au fost donate de catre partnerii nostri de la Carpat Sport si va incurajam pe fiecare in parte sa oferiti posibilitatea unui copil sa se bucure de o bicicleta uitata intr-un dulap. De asemena partnerii nostri de la Diverta vor dona rechizite pentru copii si va incurajam si pe voi sa ne fiti alaturi si sa le aducem zambetul pe buze.” Organizatorii evenimentului

Partenerii evenimentului: Aida Bistro, 441 Design Studio, Piscina Urbana, Quest Mission, All Boutique, Techir, CarpatSport, iVelo, Gamma Print, Yves Rocher, Fabouls Baskets, 5 to go, Bazzar, Selfie Photo Boosth, H2RO, Ortec, Mkor, Diverta, Bicycle Express, Worldclass Romania.

Partenerii media ai evenimentului sunt: Times New Roman, Economic Zoom, Bike FM, wall-street.ro, the trends.

Pentru a destinde atmosfera si a ne testa urechea muzicala trupa Bazzar va fi alaturi de noi. Iar cu ajutorul cabinei foto a simpaticilor Selfie Photo Booth ne vom imortaliza cele mai frumoase momente ale serii.

MC evenimentului nostru este Alex Dona, partner manager Times New Roman.

Detalii suplimentare despre proiect si update-uri se regasesc pe site-ul oficial al evenimentului si pe pagina de Facebook Business pe Bicicleta.

Despre JCI

Junior Chamber International (JCI) este o organizatie neguvernamentala internationala care numara aproape 200.000 de membri in peste 100 de tari – lideri, antreprenori si profesionisti cu varste intre 18 si 40 de ani.

JCI Romania tintestesa fie cea mai importanta retea de tineri lideri, antreprenori si profesionisti din Romania.

JCI Bucuresti s-a infiintat in anul 2003 si deruleaza proiecte cu tematici legate de cele 4 mari arii promovate de JCI la nivel international: afaceri (proiectele JCI Tineri Antreprenori si Business Target Club), dezvoltare individuala (JCI Monthly Training), relatii internationale (conferinte internationale JCI si twinning-uri) si responsabilitate fata de comunitate (Business pe Bicicleta si Atelierul Zanelor).

Mai multe informatii despre organizatie si proiectele sale, puteti afla consultand site-ul www.jcibucuresti.ro