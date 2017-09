Nicio calatorie nu este completa fara gadgeturile potrivite. Acestea iti pot face viata mai usoara, mai ales in strainatate, si, in plus, te ajuta sa imortalizezi cele mai frumoase amintiri ale tale. Iata 5 gadgeturi utile pe care sa le iei cu tine in vacantele urmatoare.

Cantarul digital pentru bagaje - gadget principal in vacanta

Unul dintre cele mai utile gadgeturi pentru calatorii cu rucsacul in spate este cantarul digital pentru bagaje. Acest gadget merita luat in calatoriile tale si atunci cand ai zboruri la o companie aeriana low-cost, dar si cand ai bilet la o companie de linie, dar stii ca obisnuiesti sa faci numeroase cumparaturi pentru tine si cei dragi.

Sursa foto: ULU_BIRD/Shutterstock.com

Un cantar digital te ajuta astfel sa previi incarcarea bagajelor peste limita de greutate admisa de companiile aeriene si practic te scuteste de o suma buna de bani pe care ai putea sa o dai astfel suplimentar, mai ales cand vrei sa faci economii.

Nu doar ca este un gadget util, dar un cantar digital este un obiect usor (100-200 gr), ocupa putin spatiu in bagaj si poate cantari bagaje cu o greutate de pana in 50 kg. In plus, nu este scump. Detalii despre gadget si pret aici.

Camera GoPro pentru calatorii: strange amintirile frumoase

Ce ar fi o vacanta fara imagini? Este drept, poti face poze si poti filma si cu un smartphone, insa un gadget cum este o camera GoPro poate filma in locuri in care nu poti sau e riscant sa folosesti telefonul, cum ar fi la snorkeling, scubadiving, alpinism, schi, sarituri cu parapata sau parasuta. Mai exact, o astfel de camera este utila in locuri in care ai nevoie de maini libere. In plus, o camera GoPro imortalizeaza cele mai importante si spectaculoase momente la calitate inalta si filmeaza full HD sau 4K.

O camera GoPro este un gadget din ce in ce mai folosit in vacantele active si datorita imaginilor pe care le face, si datorita faptului ca este un obiect usor de carat si care ocupa putin spatiu in bagaj. Preturile unui GoPro variaza in functie de model si facilitati, de la 900 la 2.500 lei.

Lentile Olloclip pentru fotografii profi cu telefonul in vacanta

Daca nu vrei sa cari o camera foto mare, cum ar fi un DSLR, lentilele speciale pentru telefon este tot ce iti trebuie ca sa faci poze ca un profesionist. Lentilelele Olloclip sunt cel mai bun gadget pentru fotografii cu un unghi larg de vizualizare sau in detaliu, mai ales atunci cand vrei sa faci poze doar cu telefonul tau.

Nu doar ca lentilele se aplica usor pe camera foto/video a smartphone-ului tau, dar sunt un gadget aproape insesizabil in bagaj. In fond, lentilele Olloclip pot fi purtate pe telefon tot timpul calatoriei tale, ceea ce iti usureaza viata. Gandeste-te cum ar fi sa cari de gat sau in mana un aparat foto de tip DSLR, care este voluminos, greu si fragil.

Un kit de lentile Olloclip poate contine 2 sau 4 lentile, Fisheye, Wide-Angle, Macro 10x sau Macro 15X, si costa de la 200 la 400 lei.

Bateriile externe - indispensabile cand calatoresti

O calatorie, fie de business, fie personala, in care sa iti "moara" telefonul este poate un adevarat cosmar pentru cei mai multi dintre noi. Telefonul mobil este astazi mai mult decat un moft de a posta pe Facebook sau Instagram, este indispensabil in situatii de urgenta, mai ales cand esti in strainatate. Iar cand vizitezi si te plimbi cat e ziua de lunga nu ai timp sa incarci telefonul in priza. De aceea, bateriile externe au devenit unele dintre cele mai importante gadgeturi cand calatorim. In plus, o baterie externa este usor de carat, ocupa putin spatiu, poate fi tinuta si in buzunar si, cel mai esential, iti incarca telefonul oricand doresti.

Adaptoare de priza - de baza pentru anumite calatorii in strainatate

Desi poate nu te-ai gandit ca trebuie sa faca parte din bagajul tau, un adaptor pentru priza este mai mult decat necesar cand in mergi in anumite tari, cum ar fi Marea Britanie, sau inclusiv pe alte continente, America, Australia sau Asia. In multe coturi din lume prizele difera fata de cele din Romania sau din multe tari europene, asa ca un adaptor de priza este tocmai bun pentru a nu ramane fara baterie la laptop, tableta, aparat foto sau telefon.

Sursa foto: BlueOrange Studio/Shutterstock.com