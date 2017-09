Trupa clujeana Luna Amara a lansat recent o bere artizanala sub marca”Chihlimbar”, parte a produselor de merchandising ale formatiei. Cat de mult conteaza aceasta lansare pentru structura veniturilor trupei si din ce alte surse provin acestea? Se mai vand albumele in format fizic in era digitala in care traim de cativa ani? Ce sfaturi au membrii trupei Luna Amara pentru formatiile rock aflate la inceput de drum? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile la care veti gasi raspunsurile in articolul de mai jos, care face parte din seria ”The Rock Business”, un proiect special wall-street.ro.

”Ce vrei sa bei?”, ma intreaba Sorin Moraru, basistul formatiei Luna Amara. Suntem la Verde Stop din Bucuresti, urmeaza sa fac un interviu cu Luna Amara, chiar inainte de concertul trupei din seria Backyard Acoustic. As bea o bere, insa ma gandesc ca o apa e mai potrivita, sunt aici, totusi, in interes de serviciu. Cat ma gandesc eu, Sorin cere o apa. E clar, nu o sa iau bere daca si el a cerut o apa. Lasa ca beau dupa interviu o bere, la concert.

”O apa, va rog”, cer si eu, cu jumatate de gura. Langa noi apare Nick Fagadar, fondatorul formatiei, vocalist si chitarist. ”El e Andrei, de la wall-street.ro. Mergem la interviu?”, il intreaba Sorin. ”Da, stai sa-mi iau si eu o bere”, ii raspunde Nick si comanda. Trebuia sa-mi fi luat si eu o bere! Acum e prea tarziu insa. Ne luam bauturile si mergem ”backstage”, ne asezam la o masa si incepem.

Cu Luna Amara despre Chihlimbar – melodia si berea

Prima intrebare din lista mea este – ironia sortii! – despre bere. Luna Amara (Mihnea Blidariu – voce, chitara, trompeta; Nick Fagadar – voce, chitara; Andrei Botan – chitara; Sorin Moraru – chitara bas si Razvan Ristea – baterie) a lansat recent berea artizanala Chihlimbar, a carei denumire provine de la piesa omonima, de pe albumul „Don`t let your dreams fall asleep”, al treilea material discografic al formatiei, din anul 2008.

”Am vazut la o gramada de trupe care ne plac ca au berea lor. Deftones au berea Belgium Beaver si am vazut ca au scos o noua sarja si m-am gandit ca ar fi fost misto sa avem si noi berea noastra, s-o branduim Luna Amara. Este o berarie mica in Cluj, ei isi zic nanoberarie, cred ca are suprafata unui apartament. Patron e un tip din Macedonia, casatorit cu o romanca, stau in Cluj, il cheama Darko Iovic si face bere artizanala. Chihlimbar e o reteta originala, e un IPA. Darko stie sa faca o gramada de beri, toate sunt ale-uri, toate sunt de fermentatie inalta. E pasionat si asta se vede si la berea noastra, eu sunt pasionat de bere si asta chiar mi-a placut. La ei m-am gandit prima data cand am vrut sa facem berea asta, pentru ca eu beam Hophead de la ei”, povesteste Sorin Moraru.

Berea artizanala Chihlimbar este disponibila la vanzare in Bucuresti, in clubul Quantic, in Iasi, Timisoara si Brasov. Cluj-Napoca este cea mai mare piata pentru berea artizanala Chihlimbar, pentru ca marca Hophead a nanoberariei lui Darko Iovici este deja cunoscuta in orasul de pe Somes, iar reteaua de distributie este deja creata. O sarja de bere artizanala Chihlimbar cuprinde intre 600 si 1.000 de sticle, iar la momentul discutiei (17 septembrie 2017) era in pregatire a treia sarja.

”Cu berea a fost o conjunctura super faina. Darko scoate periodic cate o bere noua si era chiar in perioada in care voia sa faca ceva nou si asta s-a lovit la fix cu ideea noastra. S-au legat lucrurile foarte fain, Chihlimbar e melodia noastra, eticheta se leaga de albumul de pe care e piesa si tot asa”, povesteste Sorin Moraru, iar Nick Fagadar spune ca ”e un produs care creeaza atasament si fidelizare. Dai o ocazie in plus omului sa-si aduca aminte de tine ca existi si nu trebuie sa fie neaparat Luna Amara in playlistul clubului in care bea berea”, spune Sorin Moraru.

Cand ii intrebi despre cum merg vanzarile de bere artizanala Chihlimbar, Sorin Moraru si Nick Fagadar raspund printr-o gluma. ”Cred ca mai mult de jumatate am baut-o noi, prin baruri”, spune Sorin, in timp ce Nick apreciaza ca ”daca facem un calcul ca sunt aproape 2.000 pana acum, e cam mult sa fi baut noi 1.000, totusi”.

Despre veniturile din rock

Iau o gura de apa si ma pregatesc de urmatoarea intrebare. Sunt curios sa aflu mai multe despre structura veniturilor trupei si daca formatia are o strategie comerciala legata de berea artizanala Chihlimbar, proaspat lansata.

”Noi nu avem neaparat o strategie pe linia asta, nu ne propunem un plan de merchandising. Desi suntem o trupa destul de cunoscuta, noi suntem cam do it yourself si pe merch si pe toate. Merch-ul a ramas unul dintre putinele moduri in care poti sa sustii o trupa. Nu ne sustinem din muzica, desi e un venit important, nu e de neglijat. Foarte mult din el reinvestim, ne-am orientat spre asta si noi. E destul de greu sa ramai in atentia publicului, apar zilnic zeci de chestii noi, piese, clipuri si atunci cumva trebuie sa tii pasul cu asta, nu poti sa scoti un album la cinci ani. E important sa reinvestesti in clipuri, in linii de merchandise nou, un show mai deosebit. In general, trupele de succes si nu numai trupele, firmele reinvestesc mult in marketing si pe imagine”, explica Sorin Moraru.

Cea mai mare parte din veniturile trupei vine din onorariile pentru concerte, vanzarile de albume in format fizic nu mai au o pondere importanta, in era digitala in care traim de cativa ani. Teoretic, niste sume ar trebui sa vina si de la organizatiile din care Luna Amara, la fel ca multi alti artisti din Romania, fac parte, precum UCMR-ADA si CREDIDAM. Artistii trebuie sa-si inscrie creatiile in baza de date a organizatiilor, iar acestea, la nivel teoretic, se ocupa de drepturile de autor si de oferirea de asistenta juridica acolo unde este cazul. Practic, lucrurile stau un pic diferit, potrivit lui Nick Fagadar.

”Redeventele sunt egale cu zero, ce primim noi de la UCMR, unde suntem inscrisi ca artisti de ani de zile. Sunt infime, iei semestrial 100 de lei! CREDIDAM, o institutie care-ti ofera asistenta si consultanta atunci cand ai probleme create de reprezentare juridica, incaseaza bani de la tine din orice, din vanzari de bilete, din vanzari de echipamente audio, electronice si sunt o gramada de bani care merg acolo si nobody knows where they fucking go. E o alta posibila sursa de venit la care noi nu avem acces din varii motive. Adica noi scoatem albume, avem zeci de concerte pe an, probabil ca acum am ajuns undeva la 900 de concerte de la inceputul carierei. Avem si reprezentanta juridica, avem o asociatie non-profit, e nevoie sa emiti facturi pentru servicii, ceea ce inseamna automat ca esti platitor de taxe. Asta e una dintre multele frustrari, faptul ca incerci sa fii in legalitate, sa-ti aduci aportul la buget, dar in schimb nu primesti absolut nimic”, spune Nick Fagadar.

O varianta in care o parte din aceste contributii s-ar putea intoarce spre artisti sunt granturile de muzica, potrivit lui Sorin Moraru, un lucru care in tarile din vest se intampla in mod frecvent si nu doar pentru genurile cu priza la public sau din evenimente organizate de autoritati pentru sustinerea trupelor noi. ”Nu are nimeni din mediul nostru nimic impotriva legat de genul de evenimente sau de publicul tinta, este absolut ok sa existe si de muzica populara, si de muzica clasica, de jazz, dar trebuie reprezentata intreaga paleta muzicala”, crede Nick Fagadar.

In aceste conditii, membrii trupei Luna Amara au si alte activitati. Sorin Moraru si Nick Fagadar sunt angajati, Andrei Botan (lead guitar) este student, iar Mihnea Blidariu organizeaza doua festivaluri in Suceava – Bucovina Rock Castle si Bucovina Acoustic Park – pe langa alte activitati. Doar Razvan Ristea traieste exclusiv din muzica.

Albume si casele de discuri

Si pentru ca Luna Amara este o formatie deja consacrata, care a lucrat cu mai multe case de discuri, care a incercat si alte tipuri de distributie a albumelor in format fizic, discutia aluneca spre diferenta dintre epoca pre-digital si era digitala in care traim acum.

”Pietre in alb s-a vandut de ordinul miilor. Cel mai bine s-a vandut primul album (Asfalt – n.red.), pentru ca era intr-o perioada in care nici nu era accesul asta la internet. Cred ca totalul vanzarilor la Asfalt a fost de 7.000 de bucati, 10.000 de unitati, un cd era 2 unitati, o caseta o unitate. Atunci mai existau si topuri de vanzari in magazine, atunci era reteaua Hollywood Music&Film si pentru nu stiu cate saptamani am fost in top 10 si am fost si pe primul loc la un moment dat. Topurile astea de vanzari sunt relevante pana la un punct si apoi au devenit irelevante odata cu aparitia download-urilor”, spune Nick Fagadar.

Sorin Moraru il completeaza: ”Eu zic ca in Romania sunt chiar irelevante, nu poti sa zici ca atunci cand vinzi 1.000 de albume poti sa faci topuri cu asta. Plus ca nici n-avem industrie. Nu exista un organism acreditat care sa faca acest screening de piata si care sa aiba cifre aproape de realitate. Albumele in format fizic le faci ca sa ai un produs nou de promovat, dar in primul rand il faci pentru tine”.

Si acesta nu e singurul motiv pentru care sa scoti, ca trupa, un album. Un astfel de material marcheaza o perioada creativa si reprezinta, asa cum spun Nick si Sorin, ”o recolta pe care o lasi in urma ta si trebuie sa fie tras cat mai ok in studio”. ”Asta e o alta latura a investitiilor de care vorbea Sorin, una costisitoare: daca vrei sa investesti intr-un sound ca lumea si daca vrei sa ai si un design bun la album, apoi tot ce tine de promovarea respectivului album, astea costa bani. Pana acum ne-am descurcat cam singuri, acum suntem semnati la Universal si contam si pe sprijinul lor. Am inceput ok colaborarea, anul trecut, cand am lansat albumul Aproape, am avut un input financiar si din partea lor”, explica Nick Fagadar.

Trupa Luna Amara nu este la prima colaborare cu o casa de discuri. Istoric, primele doua albume au fost cu Roton, casa de discuri descrisa de Nick Fagadar drept un partner comercial solid, care avea o distributie foarte buna, prin Sincron, fapt care a contat foarte mult si a ajutat ca albumul in format fizic sa ajunga la cat mai multa lume.

”Eram inca in acea perioada a istoriei, atat a formatiei Luna Amara, cat si a muzicii din Romania, in care omul mai era interesat sa cumpere caseta sau cd-ul. Apoi ne-am despartit de cei de la Roton si urmatorul album, Dont let the dreams fall asleep, a fost scos in colaborare cu revista Sunete. A fost o prima incercare de a iesi din sistem, de a gasi un partener care sa investeasca si sa ne ajute si pe imagine. Premisele au fost foarte ok, cred ca a fost cel mai mare tiraj pe care l-am facut, undeva in jur de 8.000 de cd-uri scoase – si acum mai am o gramada din ele – a fost lansat in 2009 si a fost un vibe foarte fain, pentru ca lucram cu oameni care nu erau in business-ul acesta de a vinde produs imprimat audio, in ideea ca materialul se putea gasi impreuna cu revista si a fost o experienta interesanta, din care am invatat si noi una-alta, pana la urma. Cea mai importanta lectie a fost ca nu-i usor in afara sistemului, desi intr-adevar relatia cu casa de discuri poate sa fie volatila si chiar ciudata pe alocuri, mai ales daca vrei sa-ti pastrezi independenta artistica sau a mesajului sau sa nu-ti schimbi directia in functie de cum doreste casa de discuri”, spune Nick Fagadar.

Albumul ”Pietre in alb” (2011) a fost primul material 100% ”self-produced”, in conditiile in care interesul pentru rock intrase intr-un con de umbra. Trupa Luna Amara a colaborat cu A&A Records doar in privinta multiplicarii si distributiei, pe care Nick Fagadar o considera acum ”destul de timida, fragila, intr-o retea de librarii”. Totusi, spune el, o parte dintre cheltuieli au fost preluate printr-un parteneriat cu cineva. A urmat ”Live la Conti” (2014), un material live audio si video.

”Intre timp, mi-am facut studio, o investitie foarte mare, sustinuta doar din resursele mele, trupa n-a participat la chestia asta, dar ideea a fost sa avem un loc, o sala de repetitie si un studio ca sa ne protejam toate sculele si echipamentele cu care cantam live si sa avem oportunitatea sa repetam si sa inregistram fara sa mai depindem de altcineva. Asta a mai scazut din costurile de productie, de inregistrare. La multiplicare am lucrat tot cu A&A si la Live la Conti, iar DVD-ul a venit la o diferenta de trei ani si jumatate, la distributie am lucrat cu Universal”, explica Nick Fagadar.

Anul trecut, formatia Luna Amara a lansat un album, ”Aproape”, pe care Nick Fagadar il descrie drept ”atipic. ”Am colaborat pentru prima data cu un cvartet de coarde si acolo a fost prima colaborare punctuala cu Universal”, spune fondatorul Luna Amara. In prezent, formatia inregistreaza un nou album electric.

”In septembrie am inceput inregistrarile pentru noul nostru album electric, precedentul album de aceeasi factura fiind Pietre in Alb, lansat in 2011. Inregistrarile vor avea loc la Sala Radio Cluj si la studioul Luna Recording Studio. Suntem bucurosi sa il avem alaturi de noi pe Dan Georgescu (Byron) care va fi inginer de sunet, va mixa si masteriza piesele. Am lucrat cu el pentru precedentul album Luna Amara, Aproape, lansat in 2016 si pentru DVD-ul Live La Conti, lansat la inceputul acestui an. Pe 13 octombrie vom lansa in clubul Quantic din Bucuresti videoclipul piesei "Nu stiu, nu iau, nu sunt". Vom canta si alte piese noi, unele in prima auditie: "Ploi negre", "Alearga/Asteapta", "Om"- aceasta piesa va avea si ea un videoclip pe care il vom lansa in luna noiembrie. In cursul lunii octombrie vom lansa clipul si in Constanta, Brasov, Iasi, Timisoara si Cluj”, spune Sorin Moraru.

Despre prezent si trupele din noul val

Revenim astfel cu discutia in prezent si abordam subiectul adaptarii la era digitala. Sorin Moraru spune ca, din punctul de vedere al ascultatorului de muzica e coplesitor ce se intampla si ca nu exista luna in care sa nu descopere ceva nou, ori muzica noua de la artisti pe care ii stie, ori artisti noi.

”Asta zic ca e important, e un acces super usor nu doar la a asculta muzica, ci si la a face muzica. Exista producatori muzicali buni care lucreaza cu telefonul, e un alt nivel. A fost o revolutie, pentru ca inainte era industria muzicala care tinea asa in gheare pietele care conteaza, SUA, Marea Britanie, unde studioul costa de te rupea, sculele bune la fel, echipamente, tot. Dintr-o data toata chestia asta care era controlata si foarte bine inchisa a devenit accesibila tuturor si atunci normal ca s-au schimbat regulile jocului si e destul de greu sa fii actual”, spune Sorin Moraru.

Ne apropiem de finalul interviului, mai e mai putin de o ora pana cand va incepe concertul de la Verde Stop, dar nu vreau sa inchei inainte sa-i intreb pe Nick Fagadar si Sorin Moraru despre noul val de trupe rock si sa-i rog sa le transmita cateva sfaturi.

”Mie mi se pare ca e super greu ca trupa noua sa scoti capul, e un cerc vicios. «Ok, vreau sa va chem la mine in club, cata lume aduceti?», intreaba proprietarul de club. «Pai dar noi suntem noi, la inceput», spun trupele tinere. Primul sfat e sa nu se dea batuti, sa insiste cat de mult se poate, sa creada in ce fac. Privind in urma, si noi am facut chestia asta. Daca e sa fim sincer, muncesti, intr-adevar, si asta te consuma, dar iti si face foarte mare placere, fiecare concert inseamna roadtrip, petreceri, cunosti lume noua, nu e ca si cum te duci la un birou. A doua chestie ar fi sa fie inspirati din cat mai multe trupe muzicale, e ok si sa fii in nisa ta, dar trupele care-mi plac cel mai mult clar au fost trupe de fuziune intre genuri muzicale, chiar daca nu se simte la prima ascultare. Al treilea sfat este sa lucreze la sound, sa fie cat mai profi si ca sound sa fie international, nu legat de compozitie neaparat. Si noi am inceput cu anumite instrumente de care ne mai leaga doar amintirile, pentru ca din punct de vedere tehnic sunt destul de depasite. Tot timpul trebuie sa investesti in chestia asta”, spune Sorin Moraru.

Nick Fagadar are si el un sfat pentru trupele aflate la inceput de drum, si anume ca munca si modestia sunt ingredientele principale pentru a avea nu doar o cariera de succes, ci si una de lunga durata.

”Sper sa nu supar pe nimeni, insa eu am intalnit oameni din trupe tinere sau la inceput de drum care au pretentii din start sa primeasca de toate, li se pare ca li se cuvine. Eu as fi fericit sa traim intr-o astfel de tara, dar nu stiu unde in lume sa intampla chestia asta, e mai rau in alte parti. Nu stiu de ce isi imagineaza oamenii ca sunt, din start, niste huge big rockstars and they deserve it all. Pana la urma, un pic de modestie e necesara si avem de lucrat, sunt niste etape care trebuie parcurse si inerent si sacrificii, care nu reprezinta neaparat cel mai placut lucru pe care trebuie sa-l infrunti, dar tocmai asta iti confirma pana la urma faptul ca esti o trupa si ca ramai impreuna. Lumea asta e impartita, a celor care canta: sunt unii care mizeaza pe un castig rapid si pe easy money si merg si canta coveruri la nunti si evenimente si cei care-si bat capul si incearca sa transmita ceva si sa faca muzica originala. Un pic de modestie ajuta si un pic de realism. Asta nu inseamna ca trebuie sa-ti vinzi pielea ieftin si ca trebuie sa canti forever pentru nimic. Pentru ca exista si o gasca, de cealalta parte a baricadei, care incearca sa-ti ia pielea de pe tine, daca pot sa nu-ti dea nimic, o fac. Sunt astfel de cluburi, am batut toate cluburile si le stim pe de rost si sunt oameni cinstiti, oameni fair si sunt si altii care-ti pun pielea pe bat”, spune Nick Fagadar.

Incheiem interviul, ne salutam si eu plec din ”backstage”. Imi dau seama ca am uitat apa pe masa. Nu-i nimic, oricum nu mai aveam de gand sa o beau. Ma duc direct la chioscul de bere, nu au Chihlimbar – ”Speram ca la turneul din octombrie sa avem berea la toate concertele”, spunea Nick Fagadar in timpul interviului –, au Gambrinus. Imi comand o bere si ma asez pe iarba. In maximum o jumatate de ora va incepe concertul acustic Luna Amara si o bere dupa ce ti-ai terminat treaba chiar merge.