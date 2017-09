De-a lungul anilor, antreprenorul miliardar Elon Musk a demonstrat ca stapaneste destul de bine arta comunicarii. Cele ce urmeaza sunt un exemplu in acest sens: este vorba despre o copie a unui email pe care Musk l-a trimis angajatiilor Tesla acum cativa ani. Trimis cu subiectul “Comunicarea in cadrul Tesla”, mesajul explica care-i problema cu modul in care sunt transmise informatii in majoritatea companiilor si cum ar trebui sa difere lucrurile la Tesla.

Iata e-mailul trimis de Elon Musk angajatilor Tesla:

Exista doua scoli de gandire cu privire la modul in care informatiile ar trebui sa curga in cadrul companiilor. De departe, cea mai obisnuita metoda este lantul ierarhic, ceea ce inseamna ca intotdeauna transmiteti comunicarea prin managerul dvs. Problema cu aceasta abordare este ca, in timp ce serveste la sporirea puterii managerului, acesta nu reuseste sa serveasca compania.



In locul unei probleme care se rezolva repede, unde o persoana dintr-un departament discuta cu o persoana dintr-un alt departament si rezolva problema, oamenii sunt fortati sa vorbeasca cu managerul lor, care vorbeste cu managerul lor, care vorbeste cu managerul din celalalt departament care vorbeste cu cineva din echipa sa. Apoi, informatiile trebuie sa revina invers. Acest lucru este incredibil de prost. Orice manager care permite acest lucru, cu atat mai mult il incurajeaza, in curand se va afla intr-o alta companie. Fara gluma.



Oricine din Tesla poate si ar trebui sa trimita e-mailuri sau sa vorbeasca oricui considera ca este necesar sa se adreseze pentru a rezolva problema in beneficiul intregii companii. Poti discuta cu managerul managerului tau fara a-i cere acestuia din urma permisiunea, poti discuta direct cu un vicepresedinte dintr-un alt departament, poti vorbi cu mine, poti vorbi cu oricine fara permisiunea nimanui. Mai mult, ar trebui sa te consideri obligat sa faci acest lucru pana cand se gaseste o solutie. Ideea nu este de a socializa, ci mai degraba de a ne asigura ca executam ultra-rapid si bine ceea ce trebuie sa facem. Evident, nu putem concura cu marile companii de automobile, deci trebuie sa facem acest lucru cu inteligenta si agilitate.



Un ultim punct este ca managerii ar trebui sa depuna eforturi pentru a se asigura ca nu creeaza ziduri in cadrul companiei care sa promoveze o mentalitate de noi versus ei si care sa impiedice comunicarea in vreun fel. Din pacate, aceasta este o tendinta naturala si trebuie combatuta in mod activ. Cum pot departamentele ajuta Tesla sa darame barierele intre ele sau sa vada sucesul lor ca fiind relativ in cadrul companiei si nu in colectiv? Suntem toti in aceeasi barca. Intotdeauna sa considerati ca lucrati pentru binele companiei si nu pentru departament.

Ce presupune o comunicare eficienta intr-o organizatie

Comunicarea fortata sa aiba loc cu ajutorul “canalelor adecvate” este o reteta pentru a omori ideile grozave si de a distruge feedback-ul de care compania are nevoie in mod constant. Propunerea lui Elon Musk este excelenta, doar ca are o problema: este extrem de dificil sa o cultivi in viata reala. De ce? Toate companiile spun ca apreciaza transparenta si onestitatea, dar majoritatea mint. Si atunci, cum construiesti o cultura a companiei in angajatii lucreaza impreuna pentru binele companiei, in loc sa se impotriveasca celuilalt?

Intrebati-va urmatoarele:

Vad imaginea de ansamblu in organizatia mea? Echipa mea?

Incurajez opinii si puncte de vedere diferite? Rasplatesc angajatii care imi ofera feedback autentic, chiar daca nu sunt de acord cu asta?

Imi demonstrez empatia, luand serios problemele angajatilor - si ajutandu-i in mod activ sa gaseasca solutii?

Promovez un mediu care incurajeaza cresterea, chiar daca asta inseamna uneori pierderea unui mare angajat pentru o alta echipa, un alt departament sau chiar o alta companie?

Desigur, liderii trebuie sa dea exemplul. Aceasta inseamna sa privim dincolo de realizarile individuale si de indicatorii de performanta si sa dam dovada de curaj, intelegere si inteligenta emotionala. Inseamna sa fii disponibil sa auzi cat mai multe voci.

Mai presus de toate, inseamna sa fiti gata sa auziti ceea ce gandesc cu adevarat angajatii. Deoarece primul pas pentru a rezolva o problema este sa stii ca este acolo in primul rand.

Sursa foto: carscoops.com/Shutterstock