Nu s-au stins incat ecourile festivalului International George Enescu, incheiat pe 24 septembrie, iar aceasta luna se va incheia cum nu se poate mai eufonic – pe 30 septembrie are loc finala Concursului International de Dirijat „Jeunesses Musicales Bucharest”, organizat anual de Elite Art Club Unesco si sprijinit de La Fantana.

50 de tineri dirijori din 22 de tari isi disputa trofeul Jeunesses Musicales, decernat pentru a opta oara de un juriu format din dirijori si muzicologi consacrati international. Printre acestia se afla si doi tineri stapani ai baghetei romanesti, Mircea Padurariu si Alexandru Mihai Ilie, carora le tinem pumnii!

Alexandru Mihai Ilie are 29 de ani, are deja un palmares bogat in fruntea unor orchestre din tara si strainatate si este cel mai bine clasat dirijor roman din aceasta competitie, la editia din 2014.

il puteti urmari aici, dirijand Orchestra Operei din Brasov cu o arie celebra din „Serile muzicale” ale lui Rossini:

Tanarul Mircea Padurariu din Ploiesti are deja propria sa orchestra cu care sustine concerte – „Pas Classique” si colaboreaza si cu orchestre filarmonice din tara. Iata-l aici dirijand Simfonia a II-a de Beethoven cu orchestra Symphonia a Universitatii Nationale de Muzica.

Le tinem pumnii celor doi si stim ca, oricum, dintr-o astfel de competitie marele castigator este publicul!