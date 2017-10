A fondat gigantul Microsoft, este cel mai bogat om de pe Planeta, iar acum calatoreste in toata lumea pentru a da bani cauzelor caritabile. Invata chiar de la Bill Gates cum sa ceri bani unui miliardar.

"Cum convingi un miliard sa iti dea bani? Te duci, pur si simplu, la Warren Buffett sau la alti miliardari, le spui sa iti dea bani si ei zic, "Da, cum sa nu, ia banii astia?!", l-a intrebat un jurnalist american pe Bill Gates.

"Sa spunem, ipotetic, ca vreau sa conving un miliardar sa ma sponsorizeze. Cum pornesc discutia?" l-a intrebat jurnalistul pe Bill Gates.

Fondatorul Microsoft a raspuns ca atunci cand cere bani unor miliardari, o face pentru un scop caritabil, nu pentru a-si sustine propriul stil de viata. "Ei nu imi dau mie banii acestia", a explicat Gates, scrie cnbc.com.

Atunci cand te afli in fata unui om bogat si vrei sa il convingi sa iti dea bani, este foarte important sa stii sa le atribui banilor un anumit scop.

"Te simti foarte bine atunci cand vezi ca poti schimba ceva in viata oamenilor, iar aceste sentimente pozitive ii fac pe americani sa fie altruisti", sustine Gates. "Americanii sunt extrem de generosi. In State sunt cei mai multi filantropi din intreaga lume. China si India spera ca acest obicei sa prinda radacini si la ei acasa", a completat Gates.

Mai ai nevoie de inca un argument? Bill Gates iti propune unul destul de dur, dar care functioneaza. Vorbeste-le miliardarilor despre propria lor moarte. Este un subiect sensibil, putin mai greu de abordat, insa s-ar putea sa te duca pe drumul cel bun.

"Cei mai multi oameni nu vor sa vorbeasca despre propria lor moarte. Atunci cand le spui "nu poti sa iei cu tine in mormant toata averea pe care ai acumulat-o", ii fortezi sa se gandeasca la banii pe care ii vor lasa copiilor si ca, intr-adevar, nu sunt nemuritori. Nu spun ca sa vorbesti despre moarte este un subiect usor de adus in discutie, insa cred ca oamenii ar trebui sa se gaseasca la asta din cand in cand", a conchis Bill Gates.