Nevoia de a beneficia de somn suficient ca parte a rutinei de sanatate a ramas constanta in ultimii trei ani. Cu toate acestea, exista unele cresteri notabile in alte activitati – in special urmarea unei diete, deconectarea de la tehnologie, remediile alternative si consumul de alimente sanatoase:

Studiul GfK arata ca “petrecerea unui timp de calitate” a facut un pas inainte in perceptia oamenilor cu privire la ceea ce ii mentine fizic sanatosi. “O pauza de la tehnologie” a crescut de la una din patru persoane care faceau acest lucru in mod regulat (24%) in 2014, la una din trei persoane (34%) in acest an - a doua crestere majora in toate activitatile enumerate. In plus, “petrecerea timpului cu familia, prietenii sau animalele de companie” a crescut de la peste jumatate (56%) in 2014, la putin sub doua treimi (62%) in acest an.

Consumarea alimentelor potrivite primeste mai multa atentie decat in trecut. “O dieta specifica” a urcat de la 18% in 2014 la 30% in prezent, cea mai mare crestere intre toate activitatile enumerate. Si “a manca sanatos” este mentionat acum de 65% dintre respondenti, fata de 58% in 2014.

Mexic, Spania si Canada - intre primele cinci tari in care petrecerea timpului cu familia, prietenii sau animalele de companie este esentiala pentru sanatate.

Aproape trei sferturi din populatia online din Mexic petrece regulat timp cu familia, prietenii sau animalele de companie pentru a-si pastra sanatatea - cel mai mare procent din toate cele 17 tari analizate. Mexicul este urmat de Spania si Argentina (cu cate 71%), de Canada si de Brazilia (68%).

Mexicul se afla, de asemenea, in fruntea listei atunci cand vine vorba de a lua o pauza de la tehnologie ca o activitate care contribuie la mentinerea sanatatii fizice, 43% din populatia online facand acest lucru in mod regulat. Urmatoarele tari clasate sunt China (40%), Argentina (39%), Spania (38%) si Brazilia (34%).