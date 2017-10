Bucharest RUNNING CLUB (BRC), organizatorul celor mai mari evenimente de alergare stradala din Romania, anunta alergatorii ca in vederea obtinerii statutului de Bronze Label din partea IAAF (Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism), Raiffeisen Bank Maratonul Bucuresti trebuie sa intruneasca mai multe criterii, astfel ca regulamentul evenimentului a fost aliniat la standardele cerute de IAAF:

- prezenta atletilor de elita (femei si barbati) care trebuie sa fie de 4 nationalitati diferite;

- prezenta la eveniment a unui observator IAAF care va monitoriza procesul astfel incat totul sa fie in conformitate cu cerintele IAAF;

- organizarea unor puncte de anti-doping pentru alergatori;

- traseul stradal trebuie sa fie securizat si inchis circulatiei auto si trebuie sa detina un certificat valid IAAF al masuratorii efectuate;

- cursele trebuie sa se desfasoare in conditii de maxim siguranta pentru alergatori;

- asigurarea statiilor de hidratare, prezenta unor statii TV profesionale care sa difuzeze evenimentul, controlul medical .



Astfel, actualizarile regulamentului celei de-a 10-a editii a Raiffeisen Bank Maratonul Bucuresti (14-15 octombrie) fac referire la urmatoarele aspecte:

• Conditii de participare Fiecare alergator care participa la cursele de adulti din cadrul Maratonului Bucuresti va putea participa la o singura cursa din cadrul evenimentului.

• Alergatorii trebuie sa treaca prin toate punctele de control amplasate pe traseul cursei la care participa. Alergatorii care nu calca pe covorul de la fiecare punct de control nu vor fi inregistrati de sistemul de cronometrare si vor fi descalificati automat.

• Este responsabilitatea alergatorului sa poarte numarul de concurs pe tricou pe partea din fata, iar cipul electronic montat conform instructiunilor de pe ambalaj. Va fi descalificat automat orice alergator care nu poarta numarul de concurs pe tricou, poarta alt numar de concurs in locul celui primit din partea organizatorului sau care nu poarta cipul de concurs pe toata distanta cursei, pe pozitia indicata in instructiuni. In ziua competitiei nu va fi posibila schimbarea sau inlocuirea numarului sau a cipului de concurs (inclusiv in cazul pierderii) si nici schimbarea numerelor de concurs intre alergatori. Aceste abateri duc la descalificare.

• Participarea la Maratonul Bucuresti este strict personala. Este interzisa schimbarea, vanzarea, transferul sau oferirea pentru schimb sau transfer a participarii la eveniment. De asemenea, nu este permisa purtarea numarului de concurs de catre o alta persoana decat alergatorul caruia i-a fost alocat. Orice incalcare a acestei conditii va fi sanctionata cu descalificarea alergatorului iar organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude persoana in cauza de la participarea la evenimente ulterioare. Aceasta politica este extrem de importanta pentru a ne asigura ca avem informatii medicale exacte despre fiecare participant.

• Recomandari medicale Recomandam alergatorilor sa efectueze un control cardiologic inainte de participarea la oricare dintre curse, precum si scrierea pe numarul de concurs al numarului de telefon al persoanei care poate sa fie contactata in caz de urgenta.

• Introducerea Comisiei de Contestatii.Validarea clasamentului si premierea castigatorilor se va face in 3 saptamani de la terminarea evenimentului, dupa solutionarea contestatiilor si a cazurilor de forta majora. Eventualele reclamatii legate de clasament sau de participarea la eveniment se pot face in scris si depuse la cortul de premii amplasat in Piata Constitutiei sau prin email, in maxim 48 de ore de la terminarea cursei. Dupa expirarea acestui termen, organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. Astfel, pe scena din Piata Constitutiei vor fi felicitati castigatorii in 15 octombrie pe baza unui clasament provizoriu care va fi anuntat final la 3 saptamani post eveniment.

• Premiile in bani si/sau produse, servicii vor fi platite/oferite in maxim 8 saptamani de la finalizarea Evenimentului, timp in care vor fi solutionate eventualele contestatii si se vor efectua verificarile necesare. In cazul sportivilor de elita si a celor legitimati. Organizatorul poate decide amanarea platii premiilor pana la sosirea rezultatelor definitive anti-doping in cazul efectuarii unor astfel de controale.

• Cursele Copiilor.Din considerente de siguranta, acesta nu este un concurs de viteza, nu are timp limita de timp si nici clasament, iar premiile vor fi castigate prin tragere la sorti. Premierile castigatorilor Curselor Copiilor si Jogging in Scutece vor fi oferite pe scena amplasata in Piata Constitutiei in 14 octombrie.

Actualizarile celei de-a 10-a editii a Raiffeisen Bank Maratonul Bucuresti (14-15 octombrie) sunt regasite in regulamentul evenimentului disponibil pe website-ul dedicat, www.bucuresti-maraton.ro.

“Siguranta tuturor alergatorilor, voluntarilor, spectatorilor, partenerilor este intotdeauna prioritatea numarul unu pentru noi. Suntem increzatori ca aceste reguli noi vor avea un impact pozitiv asupra cursei si asupra alergatorilor, si le vor permite sa se bucure de aceasta experienta in siguranta. Colaborarea, rabdarea si intelegerea alergatorilor sunt apreciate in mod deosebit si asteptam cu nerabdare sa participam impreuna la cursele Bucharest RUNNING CLUB” a declarat Valeria Racila van Groningen, Bucharest RUNNING CLUB.

“Bucharest RUNNING CLUB-premier events contribuie la dezvoltarea turismului sportiv si promoveaza Bucurestiul ca destinatie preferata pentru sportivii amatori si profesionisti inca de la demararea Maratonului Bucuresti in urma cu 10 ani. Anul acesta, prin aplicarea pentru o clasificare internationala pentru Maratonul Bucuresti - aceea de Bronze Label, venim sa consolidam strategia si pozitionarea evenimentului dar si a capitalei Bucuresti in lume: un eveniment la standarde inalte intr-o capitala europeana moderna si primitoare” a declarat Oana Nastase, director Bucharest RUNNING CLUB.

Despre Bucharest RUNNING CLUB (BRC)

Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competitii de alergare stradala si sport de masa din Romania – „ Bucharest Running Club premier events”. Incepand cu anul 2008, Bucurestiul a fost inclus in circuitul international al maratoanelor, alaturandu-se celorlalte capitale europene care gazduiesc anual astfel de competitii. Calendarul de evenimente din acest an cuprinde cea de-a 2 editie a UNIQA Asigurari 10K& Family Run din data de 2 aprilie, editia a 6-a a OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON din 13-14 mai, precum si cea de-a zecea editie a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON din 14-15 octombrie. Toate competitiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate si inscrise in calendarul international al AIMS (Asociatia Internationala a Maratoanelor si Semimaratoanelor) si IAAF. BRC a dezvoltat in Romania modelul asocierii competitiilor de alergare si sport de masa cu o cauza sociala, umanitara sau ecologica iar in prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumuleaza fonduri de 50.000 -100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educationale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platforma de voluntariat sportiv in Romania - www.voluntarinsport.ro iar in prezent colaboreaza cu peste 1.000 voluntari activi care se implica in proiecte si evenimente sportive. BRC organizeaza competitii proprii dar si evenimente de sport de masa pentru companii si ONG-uri. De la infiintare, BRC a organizat peste 100 de evenimente de alergare, miscare in aer liber, sport de masa, voluntariat, educatie, comunicare, dezvoltare comunitara.Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucuresti-maraton.ro, www.voluntarinsport.ro, www.abrc.ro. FB/ Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest

Contact:

Roxana Fer, PR Manager

tel. 0748.100.681

roxana.fer@abrc.ro

Diana Demian, Special Projects Manager

tel. 0730.51.88.88

diana.demian@abrc.ro