Daca nu stii ce sa faci weekendul acesta, dar nici nu vrei sa stai in casa, iti facem noi planul. Am facut pentru tine o mica selectie a celor mai importante evenimente ce au loc zilele acestea in Bucuresti, de la concerte, festivaluri sau targuri, unde te poti distra, relaxa sau petrece timpul. Iata cateva recomandari.

Capitala este gazda catorva evenimente si weekendul acesta: Psychosounds Fest 2017, Anim’est 2017, Noaptea Alba a Galeriilor 2017, Bucharest Photofest 2017, Teen Fest 2017, Cloud No 9 Pop-Up Store sau concerte precum Killa Fonic, Robin And The Backstabbers si Wintersun, Whispered, E-an-na & Black Therapy. Iata, pe larg, unde si cand au loc evenimentele din weekend:

Evenimente de weekend in Bucuresti

Noaptea Alba a Galeriilor 2017

In aceasta seara, peste 150 de galerii, huburi creative, ateliere de artisti si spatii alternative isi deschid portile si creeaza un traseu nocturn pentru Noaptea Alba a Galeriilor. Evenimentul are loc in Bucuresti si in alte unsprezece orase din tara - Arad, Baia Mare, Iasi, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Timisoara, Resita, Sibiu, Targu Mures si Petrila, intre orele 19:00 si 03:00.

In Capitala, Noaptea Alba a Galeriilor aduna 73 de galrii, huburi, ateliere si spatii alternative, cu un program variat de vernisaje, expozitii, lansari, perfomance-uri si vizionari. Noaptea Alba a Galeriilor este organizat de Asociatia Ephemair. Detalii despre program gasesti aici.

Killa Fonic - Arenele Romane

In aceasta seara, Arenele Romane gazduiesc concertul artistului roman Killa Fonic, care-si lanseaza al doilea album, "Lama crima". Invitati speciali ai evenimentului sunt Super ED, NOSFE, Shift, Connect-R, Pacha Man, Nane, Domnul Udo, O.G. Eastbull si Irina Rimes. Bilete se mai gasesc online, iar detalii despre concert afli aici.

Robin And The Backstabbers @Hard Rock Cafe

Tot in aceasta seara Robin and the Backstabbers concerteaza la Hard Rock Cafe, incepand cu orele 22:30. Mai gasesti bilete online, la 49 lei, iar pentru mai multe informatii despre concert, intra aici.

Wintersun, Whispered, E-an-na & Black Therapy - Arenele Romane

Sambata, la Arenele Romane, Wintersun, una dintre cele mai populare formatii de melodic death/extreme power metal ale momentului, concerteaza in premiera in Romania. Concertul Wintersun reprezinta warm-up party-ul pentru Maximum Rock Festival 2017, ce are loc weekendul viitor. Alaturi de Wintersun, pe scena vor mai urma trupele Whispered, E-an-an si Black Therapy.

Mai gasesti bilete online sau la intrare, la pretul de 85 lei. Detalii despre concert, aici.

Psychosounds Fest 2017

Weekend acesta, fabrica gazduieste festivalul Psychosound 2017, care aduna o serie de artisti si trupe rock, precum Bucovina, Syn Ze Sase Tri, Velian, Psychogod, Neurospehere, Etheric, Downfall, Machiavellian God. Organizatorii festivalului promit surprize ce vor fi dezvaluite pe parcursul celor doua seri.

Biletele gasesti online sau la intrare, cu preturi intre 35 lei si 50 lei sau abonament de 70 de lei. Mai multe detalii despre festival si programul complet gasesti aici.

Cloud No 9 Pop Up Store

Tot in acest weekend, peste 50 de desgineri romani isi expun creatiile la The Ark. Tema editiei din acest sezon a targului de fashion este Yellow is the Spirit si aduna nume precum: Chemistry, Izabela Mandoiu, Ana Domina, Atelier Faiblesse, Ioana Preda, Rena, Tricouri Antante, Ezzro, Pulse, Diana Caramaci Design, Vavavoom, Shakara, Rena, Monalisa ciuta, SilkDom, Mineli Boutique, Concept a trois, Shukar bijoux, Colorsof Love, Croshette, Mikatelier, The Mood Shop, Sugar Shop, Sacpartout, Boka Fashion, Marabou Boutique, Lumish Bags, Vintage Bazar By Ana Albulescu, Vintage Deco, Tropics the label, Ethereal Bridal Accesories, Colors by Mia, Whiskers and Tales, Muna Radu, Monica Ivanovici, L’Armoire Desinee, Happy Bow Ties by Rodica Dumitru, Aly Socks, Iheart Concept Store.

Programul targului este de la 11:00 si se termina la 20:00, iar pretul biletului de intrare este de 10 lei.

Anim'est 2017

Cea de-a 12-a editie a Festivalului International de Film de Animatie Anim'est are loc pana pe 8 octombrie, in locatii precum Cinemateca Eforie, Cinema Elvira Popesco si Centrul CINETic. In fiecare seara au loc proiectii de filme precum Ghost on a Shell, Louise la malul marii dar si scurtmetrage Palme d'Or si multe altele. Nu-ti spunem mai mult, consulta aici programul.

Bucharest Photofest 2017

Pana pe 9 octombrie are loc Bucharest Photofest 2017, unul dintre cele mai importante festivaluri de fotografie, care va insuma 35 de expozitii, proiectii de filme, dezbateri si workshop-uri. Tema editiei din acest an este fotografia documentara, iar Suedia este tara invitata special.

Bucharest Photofest 2017 se desfasoara la Expirat - Halele Carol, Cinema Elvira Popescu, Centrul Ceh, Cinema Muzeul Taranului, Cinemateca Eforie, Centrul de Cultura Arhitecturala al Uniunii Arhitectilor din Romania, Galeria Odeon, POINT, Qcreator by IQOS, Bistro Carusel, Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, Control Club.

Teen-Fest 2017

Festivalul dedicat adolescentilor are loc anul acesta in mai multe locatii din Capitala: Piata Universitatii, Parcul Herastrau, Parcul IOR sau zona pietonala din fata teatrului Excelsior. Teen-Fest a inceput inca de pe 4 octombrie, se va derula pana duminica si va cuprinde spectacole, piese de teatru, ateliere, activitati outdoor si alte evenimente dedicate publicului adolescentin.

Mai multe detalii despre eveniment gasesti aici.

BOOKerini - Targ de carte pentru copii

Prima editie a Targului de carte pentru copii BOOKerini are loc in acest weekend la Carturesti Verona si va cuprinde lansari de carte, ateliere de creat povesti, de ilustratii, de banda desenata, precum si expozitii interactive si lecturi publice.

Detalii despre targ si program, aici.

Sursa foto: Monkey Business Images/Shutterstock