In 1997, VELUX, cel mai mare producator de ferestre de mansarda intra pe piata din Romania, in Brasov, unde isi are sediul si azi. Pe atunci, la noi nu exista o cultura a locuirii la mansarda, iar romanii inca nu descoperisera ca podurile intunecate pot fi transformate in mansarde luminoase si aerisite.

Cu timpul insa, prin campanii sustinute si mai ales, prin puterea exemplului, clientii s-au convins de toate beneficiile locuirii la mansarda, iar acum putem vorbi de o piata matura. “Practic am pornit de la zero: am inceput sa promovam proiecte cu mansarde frumoase din alte tari, apoi, treptat, cu mansardele din Romania”, spune Noemi Ritea, director general VELUX Romania. “Putem sa vorbim acum despre maturizarea pietei,” continua aceasta.

Cultura organizationala este inima companiei

VELUX Romania, parte din grupul danez VKR, care este o afacere de familie, s-a impus pe piata noastra ca o Companie Model. In viziunea lui Villum Kahn Rasmussen, inventatorul ferestrelor de mansarda si cel care a fondat VELUX in anul 1965, o Companie Model este cea care lucreaza cu produse folositoare pentru societate si isi trateaza clientii, furnizorii si angajatii mai bine decat alta organizatie. “Suntem norocosi si mandri ca in acesti 20 de ani, am reusit sa avem o Companie Model, in care cultura organizationala este vitala pentru ca aceasta ajuta compania sa dainuie in timp, sa progreseze si sa functioneze,” completeaza Noemi Ritea.

Echipa dinamica cu mentalitate de invingator, care cunoaste si respecta valorile bine definite ale companiei, preocuparea pentru clienti si furnizori, cat si pentru un mediu de lucru sanatos sunt elementele care definesc identitatea VELUX Romania. Dedicatia, Respectul reciproc, Imbunatatirea permanenta, Initiativa locala si Sincronizarea sunt valorile care se regasesc in felul in care colegii relationeaza intre ei sau cu colaboratorii. “Nu promitem niciodata mai mult decat putem, dar incercam mereu sa oferim mai mult decat promitem”, adauga Noemi Ritea.

Solutia completa VELUX, siguranta si confort tot timpul anului

Aniversarea celor 20 de ani pe piata locala a insemnat si lansarea unor noi ferestre de mansarda� , eficiente energetic, cu geam termoizolant din trei foi de sticla� , la un preț extrem de atractiv. Aceste ferestre sunt accesibile si segmentului de populatie cu venituri medii, nu doar mari. Conform unui studiu recent, Healthy Homes Barometer 2017, lansat de Grupul VELUX, cei care isi doresc eficienta energetica si facturi mai mici la energie, recurg la renovarea si termoizolarea locuintei si implicit a podului. “Vorbim deja despre un clienti maturi, atenti la ce cumpara, pasionati de gadgeturi, in ton cu tendintele si care pun pret pe eficienta energetica,” mai spune Ritea.

Pentru siguranta si confort pe tot timpul anului, VELUX recomanda alegerea unei solutii complete de produse alcatuita din: fereastra mai-sus amintita, rama exterioara cu kit de izolare termica (pentru a preveni formarea marginilor reci si a condensului) si ruloul exterior parasolar, care impiedica razele solare sa atinga fereastra si creeaza un climat interior optim, iar pe timpul verii scade temperatura din interior cu pana la 5 grade C. Alegand solutia completa VELUX, proprietarii vor avea siguranta unui interior etanseizat pe termen lung si ferit de infiltratii.

