Chiar daca cu avionul ajunge rapid la destinatie, calatoriile cu trenul sunt cea mai buna alegere atunci cand vrei sa te bucuri de moment, de peisaje, de experienta in sine. Iata cele mai frumoase calatorii cu trenul in Europa si pe alte continente.

Cele mai frumoase calatorii cu trenul in lume

Experienta cu Rocky Mountaineer

Trecand printr-un peisaj de vis intre Vancouver si Banff, trenul Rocky Mountaineer ofera cea mai spectaculoasa calatorie in Canada si una dintre cele mai impresionante din lume. Astfel, pasagerii din Rocky Mountaineer se bucura de peisaje care le taie respiratia in calatoria printre munti, canioane si lacuri. Excursia dureaza doua zile, cu o noapte de cazare la un hotel si costa de la 1.700 dolari canadieni (5.300 lei), pret care include doua mic-dejunuri, doua pranzuri, o noapte de cazare si transferuri.

Aventura exotica intre Nanu Oya si Ella

Desi nu este foarte cunoscuta in lume, in Sri Lanka poti trai cea mai exotica experienta cu trenul, in care o sa te fure la propriu peisajul. Chiar daca nu are cele mai luxoase trenuri, in calatoria dintre localitatile Nanu Oya si Ella nu este vorba despre serviciile din tren, ci despre ceea ce vezi pe geam. Plimbarea ta are loc practic printre plantatii de ceai cu panorame care iti taie respiratia. Pentru cine ajunge in minunata Sri Lanka, o calatorie cu trenul intre Nanu Oya si Ella este obligatorie, unde mai pui ca pretul este de 10-20 lei.

Cele mai frumoase calatorii cu trenul: Glacier Express

Una dintre cele mai frumoase calatorii cu trenul se afla in Europa, mai exact in minunata Elvetie. Conectand doua dintre cele mai faimoase statiuni montane, Zermatt si St. Moritz, trenul Glacier Express poate fi cea mai inspirata alegere sa te bucuri de peisajele spectaculoase din Alpi.

Calatoria cu trenul Glacier Express trece prin 91 de tuneluri si peste 291 de poduri printr-un cadru natural de poveste. O calatorie cu Glacier Express intre cele doua statiuni montane costa 153 franci elvetieni (608 lei).

In salbaticie pe West Highland Line

Construita intre Glasgow si Mallaig, calea ferata West Highland Line este cea pe care poti sa ai una dintre cele mai impresionate calatorii cu trenul din lume. Odata ce paraseste Glasgow - cel mai mare oras din Scotia - trenul intra intr-un cadru salbatic, printre vai inverzive si lacuri, care te cucereste pe loc.

