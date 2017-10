Din ce in ce mai multi romani prefera sa calatoreasca in interiorul Europei, catre destinatii cu iesire la Marea Mediterana sau Oceanul Atlantic, unde cultura si experientele locale sunt familiare, dar si de cealalta parte a lumii, catre Africa si Asia, pentru vacante exotice si rafinate. Specialistii motorului independent si gratuit de cautare a ofertelor de calatorie Momondo.ro au analizat preferintele calatorilor romani pe durata a doi ani, 2015 si 2016, si au identificat principalele tendinte de calatorie care se pot regasi in anul 2017.

Calatoriile interne, mai nou cu avionul Romanii sunt tot mai interesati sa calatoreasca in Romania cu avionul si, astfel, sa economiseasca bani dar, mai ales, timp, reducand orele de calatorie cu trenul sau cu masina la o ora cu avionul. Zborurile interne au inregistrat cea mai mare crestere in cautari (+664%), fiind pe prima pozitie in topul destinatiilor catre care romanii au ales sa calatoreasca cel mai mult in 2016. Cererile de zbor au fost facute in mod constant pentru...