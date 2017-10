Are peste 20 de ani in domeniul tatuajelor si peste o mie de clienti. Costi Azoitei este unul dintre cei mai cunoscut artisti tatuatori din Romania. Originar din Hundeoara, locul unde la varsta de 14 ani a simtit prima oara ”gustul” tatuajelor, insa s-a stabilit in Capitala pentru a-si ducea pasiunea mai departe.

Cand si cum a inceput aceasta pasiune pentru tatuaje?

Pasiunea mea pentru tatuaje a inceput la o varsta destul de frageda, cam pe cand aveam 14 ani. Da! Stiu, suna incredibil, dar cum vin zona Ardealului (Lupeni, HD) am avut acces usor la reviste gen Metal Hammer Magazine, si acolo vedeam poze cu idolii mei tatuati. Si mi-am dorit si eu sa am un asemenea tatuaj. Aproximativ cu un an mai tarziu, am gasit pe cineva la mine in oras care realiza astfel de desene pe piele la un nivel mai ‘’ridicat’’, si asa mi-am facut primul meu tatuaj, la o varsta destul de frageda (pe care nu o recomand tineretului de acum), si, ireversibil, am fost acaparat de misticul acestei arte, pe care treptat am inceput sa o descopar si mai mult si sa o transform in pasiunea vietii mele, ca sa zic asa.

Dar cum ai transformat pasiunea in afacere?

Cand m-am apucat a fost doar o nebunie, undeva in anii 1995/1996, in modestul apartament unde locuiam cu parintii si cu fratii mei din Lupeni, Hunedoara. La inceput m-a atras tot ce insemna tatuajul, cu toate secretele si misterele lui, de la vremea aceea. Recunosc, ca m-am avantat cu capul inainte, fara sa am habar ca tatuajul este defapt o arta pura. Eu voiam sa fac tatuaje, si cam atat! Cu timpul am inceput sa desez din ce in ce mai mult, si sa evoluez tot odata in desen. Asta pentru ca, tatuand, mi-am dat seama ca trebuie sa fii capabil sa stii sa desenezi, sa stii anatomia corpului uman, etc, pentru a fi capabil sa folosesti pielea ca si panza de lucru.

Apoi a urmat etapa in care am descoperit micile si marile infectii pe care tatuajele le pot dezvolta. Am avut o perioada in care am renuntat, pentru incepeam sa realizez care sunt riscurile acestor proceduri. Dupa ceva timp am cunoscut un medic si o asistenta medicala care m-au ajutat cu ceva manuale si carti despre infectii, sterilizare si cross contamination si am inceput sa iau treaba in serios. Toate acestea, cumulate cu necesitatea de a investi bani in scule din ce in ce mai bune, m-au facut sa incep sa cer bani pe lucrarile mele, pentru a reusi sa-mi sustin pasiunea (cand m-am apucat eu sa fac tatuaje habar nu aveam ca pot cere bani pentru munca mea, eram un copil). Banii pe care-i furam de la tata si mama nu-mi erau deajuns pentru a-mi procura materialele, si aici vorbesc despre tusuri de stampile ace de cusut si toate cele marunte, dezinfectanti, manusi.. a fost greu, imi aduc aminte cu nostalgie si teama… Parca eram de neoprit, ma chinuiam cu desene, pictam foarte mult, etc. Si astfel, pe cand aveam numai 19 ani, acum aproximativ 20 de ani, mi-am deschis primul salon de tatuaje din Tg Jiu. Deci pot spune ca acolo a inceput pasiunea sa se imbine cu afacerea. De transformat 100% in afacere, nu cred ca se va intampla vreodata.

Sunt si dezavantaje in aceasta meserie?

In timp m-am implicat foarte mult in legislatia din Romania, si am reusit sa includ tatuajul in lista meseriilor din in tara asta. Dezavantaje? Dar avantaje? Totul depinde foarte mult de cata implicare ai in ceea ce faci, cata pasiune reala ai pentru aceasta meserie si atunci chiar si dezavantajele ti se vor parea avantaje.



Ai putea sa spui cate tatuaje ai facut in toata activitatea de peste doua decenii?

Ehee, sa pun si mazgaliturile mele de la inceput? Este o intrebare dificila, avand in vedere ca am inceput destul de tanar si m-am implicat in aceasta meserie an de an, luna de luna , saptamana de saptamana, zi de zi… mananc tatuaje pe paine cum vine vorba, traiesc tatuaj, respir tatuaj. Toata viata mea, incepand de la activitatile de zi cu zi, pana la vacante, se invarte in jurul tatuajelor. Am avut perioade cand lucram mai putin, dar si mai multe perioade cand faceam si cate 3/4 tatuaje pe zi, lucrand cate 13/14 ore, pana cand imi dadea sangele pe nas. A fost metoda mea de a ma refugia si de a trece peste anumite momente dificile din viata. Dar lasand astea la o parte si facand un calcul simplu matematic, o cantitate de peste 20 de ani cu o medie 2 tatuaje pe zi… Oricum, nu m-am gandit niciodata la cate tatuaje am facut ci mai degraba la numarul de oameni carora am reusit sa le luminez un pic viata cu cate un zambet, intr-o societatea nu prea fericita.

Cat ai lucrat cel mai mult la un tatuaj? Spune-ne daca in activitatea ta ai avut o intamplare inedita pe care sa nu o uiti vreodata.

Am avut ceva sedinte de cateva ore bune. Cand am inceput sa lucrez, tin minte ca un prim plin spate (full back) l-am inceput dupa masa, pe la 5/6 pana dimineata pe la 8/9. La sfrasit, si eu si clientul eram doborati. Cu timpul, am mai avut sedinte lungi de cate 13/14 ore. Tin minte in Germania, la o conventie de tatuaje, am lucrat o gamba intreaga full color, (si aici ma laud un pic) cu care am si castigat, cel mai bun tatuaj al zilei, in fata a peste 700 de tatuatori. Acum ceva timp, am lucrat din nou, un spate intreg intr-o singura sedinta. Ca si plan sau vis de viitor, ar fi sa bat recordul mondial pentru cele mai multe tatuaje batute in 24 de ore, ultimul record fiind de 800 si ceva de tatuaje. Intamplari si oameni inediti au fost o multime, daca ma apuc sa povestesc as scrie o carte!

Ce tatuaje sunt la moda acum? Se poate vorbi de o noutate in domeniu?

Treaba cu moda am tot povestit-o! La moda este defapt ceea ce porti tu, nu exista moda in tatuaj. In schimb putem vorbi de un trend pe care-l dau tatuatorii. Daca te uiti in ultimii 4/5 ani sunt o provocare tatuajele realistice, sunt atat de cautate ca din pacate se pierde din esenta tatuajului, se uita de old school, de tatuajele traditionale, se uita de arta straveche orientala. Este adevarat ca pentru multi este o provocare sa redai ceva realistic, dar esti totusi limitat la partea de creatie. Cat despre tatuajele care se poarta, am putea spune ca sunt acele tatuaje mici si considerate dragute, acele tatuaje de ‘’inceput”, prin care se astepata reactia celor apropiati. De multe ori, oamenilor le este teama de ceva mai mare si creativ si atunci se apeleaza la acele desene minimalist. Sincer, eu personal nu le vad rostul. E ca si cum ne-am ascunde dupa deget. Nu poti spune ca te regasesti intr-o pana, intr-o papadie, o stea, o pasare vectoriala sau un semn de infinit… Sa ma contrazica cineva!



Ai avut vreo solicitare atipica in decursul activitatii?

Am avut tot felul de solicitari, dar nu cred ca as putea vorbi despre ele in public. Oamenii au fel si fel de idei, care mai de care mai deosebite!

Ce zona a corpului este cea mai dureroasa?

De obicei zona incheieturilor este mai dureroasa, sunt mai multi nervi situati la nivelul cutisului.

Spune-ne despre riscul de a fi infestat cu boli in anumite saloane.

Din pacate, desi multi tatuatori se ascund dupa filozofia din noul “trend’’ si anume ca se lucreaza cu ace de unica folisinta, ei uita pur si simplu, sau si mai grav, nu stiu nimic despre cross contamination, si ii vezi cum lucreaza fara protectii pe masini sau pe suprafetele de lucru, unii lucreaza chiar fara manusi de protectie, in capacele pe care le refolosesc, sau mai stiu eu ce nebunii. Acesti inconstienti uita ca risca sa se imbolnaveasca chiar si pe ei insisi. Multi se bucura ca isi cumpara materiale foarte ieftine, dar nu se gandesc la calitatea produselor, nu se gandesc daca acele de unica folosinta au fost intr-adevar sterizate. Lucreaza cu mana murdara si ating tot din jur de la lampa, la telefonul mobil… si aici nu vorbesc numai despre tatuatori ci si despre doctori si stomatologi. Inconstienta este generala.

Weekendul viitor te pregatesti de cel mai important eveniment din domeniu. Povesteste-ne putin despre el.

Da, intr-adevar! Dar crede-ma ca nu am cum sa folosesc putine cuvinte ca sa va povestesc despre el! Pot spune ca am fost printre primii tatuatori din Romania contactati si chemati la conventiile de tatuaje din Europa. A fost dragoste la prima vedere! Nu-mi venea sa cred ca sute de tatuatori pot forma o comunitate, ca pot fi prietenosi chiar si cu cei noi ca mine, povesteam si imi dezvaluiau secrete ale meseriei, experiente, totul combinat perfect cu un public numeros si concerte, si fel si fel de show-uri pe scena. De cand am vizitat prima conventie, mi-am spus ca trebuie sa existe si in Romania asa ceva!

Aveam nevoie de mai multa experienta si calatorii ca sa putem invata, asa ca impreuna cu Ovidiu Popartan din Sibiu, am inceput sa calatorim prin toata Europa, ne trebuia mai multa experienta si mai multe calatorii sa invatam, asa ca impreuna cu Ovidiu din Sibiu am inceput sa strabatem Europa in lung si-n lat! Dupa o perioada, am luat taurul de coarne si am reusit sa facem sa se intample un asemenea eveniment la Sibiu, apoi anul urmator la Bucuresti. Au trecut 8 ani de atunci si deja ne aflam la cea de-a 8-a editie si totul se intampla din ce in ce mai frumos. Am reusit sa aduc in Bucuresti nume grele din domeniu, si asta ma bucura enorm. Conventia se bucura de un real succes, oamenii vin in numar din ce in ce mai mare sa viziteze sau sa isi faca programari si tatuaje la artistii invitati din toate colturile lumii. Anul acesta vor veni tatuatori din Costa Rica, Panama, Statele Unite, de prin toata Europa, Noua Zeelanda, etc. Avem multe spectacole, vom avea in premiera si Mister Tattoo, concursul de barbi, vor fi concerte cu celebrul Ski King, din Germania, il avem alaturi de noi pe maestrul Mircea Vintila, care va sustine un recital momorabil, cu siguranta!

Am vazut ca in salonul vostru ajung si persoane care au ramas cu semne pe corp si tu le ajuti sa acopere aceste imperfectiuni cu ajutorul meseriei tale.

Da… avem in salon foarte multe cazuri! Chiar ieri am mai lucrat o sedinta la o doamna care a suferit un accident de masina si in urma interventiilor chirurgicale a ramas cu niste semne destul de vizibile. O ajut sa ascunda acele cheloide urate. Am mai avut persoane lovite de blestematul de cancer si am refacut areole, am acoperit semnele de la recontructiile de sani, urme de la arsuri… destul de multe cazuri. Dar si acest aspect face parte din farmecul meseriei mele! Magia artei corporale poate aduce un zambet pe fata oamenilor si asta este cel mai important, nu mai conteaza nimic altceva.

