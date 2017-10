Sa calatoresti in destinatii exotice poate fi chiar mai ieftin decat in unele tari din Europa. Iata asadar care sunt unele dintre cele mai ieftine si sigure destinatii exotice, in care poti sa ai o vacanta de doua saptamani fara sa platesti o avere.

Atunci cand zicem destinatie exotica avem tendinta sa consideram ca avem nevoie de mii de euro pentru o vacanta de o saptamana. Adevarul este ca, desi sunt adevarate paradisuri pe pamant, nivelul de trai din aceste tari exotice este extrem de scazut, prim urmare si preturile sunt mult mai mici chiar si fata de Romania. Iata in ce destinatii exotice calatoresti cel mai ieftin.

Cele mai ieftine destinatii exotice

Filipine, paradisul pe bani putini

Filipine, una dintre cele mai accesibile destinatii exotice, este acel loc despre care spui ca ai murit si ai ajuns in rai si asta fara sa te coste o avere, caci in tara-insula preturile sunt mult mai mici decat in Romania cam cu 50%. Cu apa turcoaz, limpede, incredibila, Filipine este cu adevarat un paradis greu de egalat de multe alte destinatii. Palawan, Boracay si El Nido sunt cele mai cunoscute locuri de plaja, insa Filipine are si plaje izolate.

Bilete de avion: de la 633 euro dus-intors (vezi oferta in timp real)

Vietnam

Vietnam este cea mai prietenoasa destinatie cu portofelul turistilor. Asa ca daca iti doresti sa ajungi intr-un loc exotic, cu peisaje incredibile, terase de orez si plimbari pe apa printre stranci, planuieste-ti o vacanta in aceasta tara asiatica. Este important sa economisesti bani pentru biletul de avion, care reprezinta cea mai mare parte din bugetul pentru calatoria ta, insa preturile de la destinatie vor compensa.

De vazut: terasele de orez, capitala Hanoi, golful Halong Bay mai pot vedea satul plutitor Cua Van.

Bilete de avion: de la 565 euro dus-intors (vezi oferta in timp real)

Sri Lanka

Putin promovata in Romania, Sri Lanka este de altfel si putin cautata de catre romani pentru a merge in vacanta, desi este o tara inca neafectata de turismul de masa. In plus, preturile in Sri Lanka sunt atat de mici incat iti vine sa cheltuiesti fara oprire. Spre exemplu, pentru 8 zile petrecute intr-un circuit in aceasta tara am cheltuit 1.200 lei pe cazare, mancare, transport si activitati ca plimbare pe elefant si tur pe mare pentru a vedea balene. Bineinteles, costul vacantei tale poate creste in functie de tipul si standardul de cazare pe care il doresti si restaurantele in care iei masa.

Bilete de avion:de la 454 euro dus-intors

In Sri Lanka, una dintre cele mai ieftine destinatii exotice, mergi daca iti plac locurile cu un contrast destul de mare intre viata locuitorilor, viata de pe strada si peisajele exotice. In tara elefantilor si a ceaiului ai de vazut Orfeliantul de elefanti Pinnawala, unde poti sa ii vezi in mediul lor natural, Sigirya - faimoasa piatra masiva cu sute de trepte din Patrimoniul UNESCO, orasul Kandy, plantatiile de ceai de la Nuwara Eliya, Adam's Peak, Parcul National Yala unde poti sa faci safari si sa vezi leoparzi si plajele cu nisip portocaliu si palmieri din Mirissa, Weligama, Bentota, Koggala, Unawatuna

Bali, Indonezia

O destinatie exotica ieftina este si Bali, considerata "insula zeilor". De la plaje exotice cu apa turcoaz, la temple si terase de orez, orice o sa te impresioneze in insula din Indonezia. Aici, poti sa te plimbi pe elefant, sa faci snorkeling si sa descoperi viata simpla a locuitorilor. Multi dintre cei care au fost in Bali spun ca s-au intors mai binedispusi si mai fericiti.

Bilete de avion: de la 637 euro dus-intors (vezi oferta in timp real)

Maroc

Aflat pe continentul african, dar la doi pasi de Europa, Maroc este una dintre cele mai accesibile destinatii din lume, cu preturi la jumatate pentru o masa in restaurant sau produsele din magazin, comparativ cu Bucuresti. Transportul este de asemenea ieftin, iar cazarea este pentru toate buzunarele. Totusi, cei care vor sa consume alcool, trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar.

Desi are plaja, Marocul este mai degraba alegerea ideala pentru turistii aventurosi, dispusi sa se trezeasca devreme si sa plece in descoperirea locurilor cat e ziua de lunga. Marrakesch, Fez, Chefchaouen ("orasul albastru"), Casablanca, Essaouira, Ait Benhaddou (unde s-a filmat o partea din Game of Thrones) sunt locurile pe care trebuie sa le incluzi in calatoria ta in Maroc, la care merita sa adaugi un safari pe camile in desertul Sahara.

Bilete de avion: de la 93 euro dus-intors

