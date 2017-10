10. Hagia Sophia, Turcia

Prima biserica de pe acest loc a fost construita de Constantin cel Mare in anul 325, dar a ars intr-un incendiu in anul 404. Apoi a fost reconstruita de Teodosiu al II-lea peste 9 ani. Din pacate, biserica a fost din nou arsa in 532 in timpul unei rascoale. Din 537 cladirea a ramas la fel, fiind reconstruita in timpul imparatului Iustian I. Astfel, acest monument istoric a suferit trei schimbari majore: bazilica, moschee si muzeu.

Sursa foto: Shutterstock/Tatiana Popova

9. Petra, Iordania

Sculptata in stanca, Petra este cunoscuta sub numele de “trandafirul desertului”. Totodata, intregul oras Petra este antic, fiind unul din cele mai celebre situri arheologice din lume. Turistii sunt atrasi de templele sapate direct in stanca, iar cel mai cunoscut din acestea este "Trezoreria".

Petra a fost capitala nabateenilor (o uniune de triburi nomade arabe antice) si a fost cucerita de romani in anul 106. Orasul era un loc important pentru rutele comerciale din Orient, dar romanii au reusit sa-i cucereasca taind aprovizionarea cu apa.

Sursa foto: Shutterstock/ Anastasios71

8. Marea piramida din Giza, Egipt

Acesta este cel mai vechi monument al celor sapte minuni ale lumii antice. De-a lungul timpului, piramidele de la Giza au provocat imaginatia turistilor, numindu-le "Muntii Faraonului".

In prezent, Marea Piramida este inclusa in regiunea turistica a Platoului Giza, unde se afla si muzeul ce gazduieste Barca Solara plina de mister, descoperita de abia in 1954.

Sursa foto: Shutterstock/Veronika Kovalenko

7. Machu Picchu, Peru

Aflat in inima unui lant de munti, Machu Picchu exista de mai bine de cinci veacuri langa raul Urubamba, in regiunea Cusco. Orasul a fost construit in secolul al XV-lea si este cel mai interesant patrimoniu al civilizatiei Inca. In 1911, ruinele orasului au fost redescoperite de catre arheologul Hiram Bingham. Legendele si miturile spun ca Machu Picchu era un loc sacru si secret, iar incasii au reusit sa-l transforme intr-un orasel minunat.

Sursa foto: Shutterstock/Pavel Svoboda Photography

6. Colosseum, Italia

Monumentul istoric aflat in centrul Romei este unul dintre cele mai vizitate locuri de turisti din intreaga lume. Este considerat cel mai impresionant monument a Imperiului Roman.

Arena extraordinara ar fi putut sa gazduiasca 50.000 de spectatori pentru a urmari luptele gladiatorilor. Construit in anii 70, Colosseum este un patrimoniu roman minunat.

Sursa foto: Shutterstock/SAHACHATZ

5. Chichen Itza, Mexic

Templul lui Kukulkan este considerat unul dintre cele mai faimoase din lume. Orasul a fost centrul civilizatiei Maya din perioada clasica tarzie pana in cea clasica terminala si spre inceputul perioadei postclasice.

Ruinele Chicen Itza apartin guvernului federal mexican, dar pamantul pe care sunt situate monumentele este proprietatea privata a familiei Barbachano.

Sursa foto: Shutterstock/piotreknik

4. Wat Phra Si Sanphet, Thailanda

Templul regal, construit in anul 1448, a fost cel mai sfant templu al palatului regal din orasul Ayutthaya (situat la 85km de Bangkok), care a fost distrus complet de birmani in 1767. Inainte de distrugere, templul avea o structura impresionanta, avand mai multe statui care subliniau importanta religiei pentru popor.

Sursa foto: Shutterstock/ S.Saramart

3. Moai, Insula Pastelui

Insula Pastelui este o insula polineziana din sud-estul Oceanului Pacific, faimoasa pentru cele 887 de statui monumentale, denumite moai, statui create de catre primii locuitori ai insulei. In perioada moderna, insula a servit ca avertisment in ceea ce priveste degradarea mediului si cea culturala, la care se poate ajunge prin exploatarea irationala a resurselor. Sculptate de oamenii din Rapa Nui, sculpturile monolitice au fost facute intre 1250 si 1500. Oamenii de stiinta inca nu sunt siguri cum au fost facute si aduse aici aceste figuri uriase.

Sursa foto: Shutterstock/Alberto Loyo

2. Angkor Wat, Cambodgia

Monumentul a fost construit in secolul al XII-lea si este cel mai mare complex hindus, precum si cel mai mare templu religios din lume. A fost construit pentru un rege local si reprezinta un model de arhitectura khmera. Acest loc arheologic a devenit un simbol al Cambodgiei, care apare pe steagul sau national, si este prima atractie a tarii pentru vizitatori. Totodata, templul Angkor Wat a fost construit pentru a reprezinta Muntele Meru, considerat lacasul zeitatilor hinduse.

Sursa foto: Shutterstock/Intarapong

1. Taj Mahal, India

Cel mai faimos monument inchinat iubirii: imparatul Shah Jahan a construit aceasta minune de marmura alba in memoria sotiei sale. Taj Mahal este situat in orasul Agra din India si a fost construit intre 1630 si 1653. Se presupune ca 20.000 de oameni au muncit pentru constructia acestui monument istoric. Complexul mai cuprinde in afara de palatul propriu zis si o moschee.

In 1983 Taj Mahal a devenit parte din patrimoniul mondial UNESCO si ramane si pana astazi printre cele mai cunoscute si frumoase monumente din lume.

Sursa foto: Shutterstock/ Pius Lee

Sursa foto: Shutterstock/ Byelikova Oksana