Romanii sunt tot mai interesati sa petreaca Revelionul in destinatii exotice, unde temperaturile sunt ridicate. Astfel, cererea pentru vacanta la plaja in toiul iernii si intre noaptea dintre ani a crescut cu 10%, potrivit agentiei Cocktail Holidays.

Aproape 600 de turisti romani merg in vacanta de Revelion, prin Cocktail Holidays, in destinatii exotice ca Thailanda, Sharm El Sheikh, Cuba si Sri Lanka si cheltuiesc in medie 1.500 euro/persoana pentru un sejur la 4 sau 5 stele, cu demipensiune.

Romanii au inceput sa isi cumpere inca din august vacantele pentru Revelion, iar cererea pentru destinatii exotice a crescut cu 10% fata de aceeasi perioada din 2016.

“Pentru mai multi dintre turistii nostri a devenit o obisnuinta sa petreaca revelionul in destinatii exotice, sa participe la petreceri traditionale, sa se bronzeze cand in Romania e iarna. Cererea pentru astfel de vacante este cu 10% mai mare in acest moment, fata de toamna trecuta, pentru cele patru destinatii dintre care Cuba si Sharm el Sheikh sunt noutati fata de iarna trecuta. Reluam operarea pe Sharm el Shekh in timpul iernii, dupa cea din primavara, in lunile aprilie si mai, cand 1.200 de turisti s-au bucurat de relaxare la Marea Rosie. De revelion, temperaturile sunt in jur de 20-24 de grade in Sharm el Sheikh si turistii pot sa faca snorkeling in Marea Rosie, quad safari, sa admire coralii intr-o excursie cu vaporul din sticla", spune Dan Goicea, prorprietarul Cocktail Holidays.

Pana la finalul lunii octombrie pachetele de revelion in cele patru destinatii sunt rezervate in proportie de 60%. Cei mai multi se inscriu in perioada 15 septembrie-15 noiembrie.

In general, turistii romani care aleg sa petreaca Revelionul in destinatii exotice sunt cupluri si grupuri de prieteni, cu varsta intre 30 si 45 ani si care la destinatie cumpara doua excursii optionale. Turistii pentru destinatiile exotice de revelion (sau in timpul iernii) sunt in proportie de 70% repetitivi.

Sursa foto: Junki Asano/Shutterstock.com