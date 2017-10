Desi weekend-ul acesta pare destinat targurilor - vestimentare, de antichitati, de bauturi - Capitala gazduieste doua festivaluri, SoNoro si In Cuib, precum si concerte in diverse cluburi si pub-uri si multe piese de teatru. N-am scris despre fiecare in parte, am facut o mica selectie a ceea ce ni s-a parut noua mai interesant daca vrei sa infrunti vremea urata si sa iesi din casa.

Daca vremea mohorata te-a convins sa nu parasesti Bucurestiul pentru peisaje montane, dar nu te poate tine in casa, am trecuta revista principalele evenimente ce au loc in Capitala zilele astea. Pe langa cele mentionate mai jos, localurile din Bucuresti gazduiesc multe concerte, petreceri si piese de teatru. Vezi sugestiile de mai jos si iesi din casa.

Evenimente in Bucuresti in weekend

Festivalul SoNoRo 2017

In perioada 27 octombrie - 13 noiembrie are loc Festivalul International de Muzica de Camera SoNoRo, eveniment ce se desfasoara inca din 2006, in mai multe orase din tara: Bucuresti, Cluj, Timisoara si Brasov.

Cea de-a 12-a editie incepe cu un eveniment/joc Hide&Seek, in care muzica de camera va fi acompaniata de poezie, fashion design, video art si un quest labirintic cu care festivalul isi propune sa-si incante publicul.

Printre artistii acestei editii - peste 50 din 15 tari - se numara: Gilles Apap, Ruxandra Donose, Giovanni Sollima, Max Baillie, Philippe Graffin, Daniel Rowland, Razvan Popovici, Diana Ketler, Marc Bouchkov, Vladimir Mendelssohn si altii.

Abonamentele se pot cumpara online sau in magazinele partenere eventim, la pretul de 190 lei sau 30 lei pe zile. Detalii despre eveniment, aici.

Festival in Cuib 2017

Dupa aproape o luna de evenimente si spectacole, Festivalul in Cuib se apropie de final. Cea de-a doua editie se incheie pe 31 octombrie, insa pana atunci au mai ramas evenimente. Programul complet, aici.

Sezatoare la Palat 2017

Weekendul acesta se incheie festivalul de traditii populare “Sezatoare la Palat”, organizat de Primaria Capitalei prin Centrul Cultural ”Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului”, in parteneriat cu Accente NOI Fair.

Astazi si maine mai prinzi concerte de dans si muzica folclorica, spectacole de dansuri populare, tarafuri traditionale, ateliere si standuri ale mesterilor populari si, nu in ultimul rand, gastronomie traditionala inedita.

Sezatoare la Palat 2017 are loc in curte interioara a Palatului Mogosoaia. Mai multe detalii despre festival gasesti aici.

Garderoba infinita - Targ de shopping la pretul potrivit

Tot weekendul acesta, cafeneaua Verona gazduieste un targ vestimentar - Garderoba infinita - unde mai multi designeri romani si branduri internationale vand sau inchiriaza haine: ZOOT Romania, HappyFriday , Bianca Popp, Bluzat , SPOTS , Sweet Paprika, Bookletta bags si multi altii. Detalii despre eveniment gasesti aici.

Targ de Antichitati Taranesti

Muzeul Taranului Roman gazduieste weekendul asta Targul de Antichitati Taranesti, de la 10 dimineata pana la 6 seara. Obiecte vechi, nelipsite odihinioara din gospodaria taraneasca, piese de mobilier, lazi de zestre, vase din lemn, tesaturi, ceasuri, candelabre si multe ale obiecte de valoare de la peste 50 de expozanti si nu in ultimul rand mancaruri si bauturi traditionale vor fi la indemna publicului.

Targul este organizat de Muzeul National al Taranului Roman, iar pretul de intrare este de 4 lei (2 lei pentru elev, studenti si pensionari).

Expo Drink & Wine

Pana pe 29 se desfasoara, la Romexpo, Expo Drink & Wine 2017, targ de vinuri, bauturi alcoolice si non-alcoolice. Expozantii din tara intreaga sunt prezenti cu srtimente de vinuri, bauturi racoritoare si energizante, bauturi spirtoase, bere, dar si cu echipamente si tehnologii pentru prelucrare sau ambalaje pentru bauturi. Detalii despre eveniment, aici.

Sursa foto: Yvette de Wit/Unsplash.com