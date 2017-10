Desi weekend-ul acesta pare destinat targurilor - vestimentare, de antichitati, de bauturi - Capitala gazduieste doua festivaluri, SoNoro si In Cuib, precum si concerte in diverse cluburi si pub-uri si multe piese de teatru. N-am scris despre fiecare in parte, am facut o mica selectie a ceea ce ni s-a parut noua mai interesant daca vrei sa infrunti vremea urata si sa iesi din casa.

Festivalul SoNoRo 2017 In perioada 27 octombrie - 13 noiembrie...