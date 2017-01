Nemultumirile privind modul in care alege Romania TV sa transmita informatii au prins proportii in ultimele zile – de la scandari in strada impotriva postului controlat de Sebastian Ghita, pana la o petitie online care a strans peste 13.000 de semnaturi , presiunea creste pe CNA pentru a lua o masura. Cu toate acestea, Consiliul National al Audiovizualului trebuie, ca orice institutie, sa se rezume la a se ghida dupa lege. In ce conditii ar putea, deci, CNA sa retraga licenta unei televiziuni?

Dupa cum scrie chiar Radu Herjeu pe blogul personal, membru CNA, licenta unei televiziuni nu poate fi retrasa “sub imperiul emotiei colective sau la/sub presiunea diversilor, ci exclusiv in baza legilor care guverneaza audiovizualul. Nu, membrii CNA nu pot si nici n-ar trebui sa poata sa inchida un post pentru ca asa doreste un grup, mai mic sau mai mare, de telespectatori nemultumiti de ceea ce vad. Nu de alta, dar asa am ramane in tara fara nicio televiziune dupa cateva sedinte de Consiliu. Poate cu Disney Channel, dar si de acela se plang atatia parinti!”

De cealalta parte, o petitie online cere CNA sa faca anchete in cazul tuturor televiziunilor care prezinta stiri false – “daca in urma anchetelor se confirma distribuirea lor, sa retraga licenta de functionare a acelor televiziuni”, se cere in petitie.

„Prin astfel de televiziuni publicul larg este intoxicat cu informatii nereale, fapt ce cauzeaza dezinformarea in masa si manipularea a sute de mii de oameni. Astfel sunt influentate alegeri si politici publice, iar toate acestea se intampla pentru a servi intereselor unor politicieni (sau functionari publici) corupti sau a unor asa zisi oameni de afaceri dispusi sa comita orice fel de infractiuni pentru a-si atinge scopurile. Presa este a 4-a putere in stat. Reprezinta singurul mod prin care un segment important din populatie are acces la informatie si prin care societatea civila poate monitoriza activitatea parlamentara, guvernamentala, prezidentiala si in general a administratiei publice!”, se mai afirma in petitie.

Reamintim ca petitiile online nu au niciun fel de valoare juridica si pot fi ignorate de autoritati.

Un alt membru al Consiliului National al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Jucan, critica modul in care postul de televiziune Romania TV a difuzat seria de inregistrari cu Sebastian Ghita si spune ca CNA a primit deja mai multe sesizari pe acest subiect.

Valentin Jucan crede ca inregistrarile cu fugarul Sebastian Ghita pun serios sub semnul intrebarii norme fundamentale legate de deontologia mass-media, cum ar fi informarea corecta a publicului, respectarea dreptului la propria imagine si audierea tuturor partilor implicate.

Potrivit lui Jucan, CNA a primit mai multe sesizari in legatura cu inregistrarile cu Sebastian Ghita de la Romania TV, una din partea Directiei Nationale Anticoruptie – D.N.A si altele din partea membrilor C.N.A. sau din partea publicului. Urmeaza ca in cel mai scurt timp rapoartele de monitorizare sa fie prezentate Consiliului, spre dezbatere in sedinta publica, citeaza Realitatea.net.

"In ultimile saptamani, presa din Romania a dezbatut intens continutul unor inregistrari difuzate de un post de televiziune, continut care face referire la institutii publice si persoane aflate la conducerea acestora. Raportat la deontologia jurnalismului dar si la prevederile Legii audiovizualului numarul 504 din 2002, informatiile in cauza au generat critici justificate, veridicitatea si/sau probitatea acestora fiind serios puse la indoiala", afirma Valentin Jucan.

In ce conditii poate CNA sa retraga licenta unei televiziuni?

Jucan precizeaza ca "din informatiile analizate pana acum reiese faptul ca sunt puse serios sub semnul intrebarii norme fundamentale ca: informarea corecta a publicului, respectarea dreptului la propria imagine si aplicarea principiului “audiatur et altera pars”. (principiul ascultarii si altei parti – n.r.)

Membrul CNA arata de asemenea ca institutia pe care o reprezinta "poate verifica inregistrarile numai din punct de vedere al modului in care au fost difuzate, verificate si folosite de catre postul de televiziune, nu si din punct de vedere al confirmarii continutului lor, aceasta etapa intrand in competenta institutiilor judiciare si de securitate ale statului roman. De asemenea, va fi important de stabilit daca exista date care sa arate faptul ca radiodifuzorul in cauza nu isi mai indeplineste misiunea cu buna-credinta si daca prin eventualele sale actiuni nejustificate a fost adusa atingere autoritatii de stat".

Cea mai grava sanctiune care se poate da de catre CNA este inchiderea postului, in cazul in care se va stabili faptul ca Romania TV „nu isi mai indeplineste misiunea cu buna-credinta”.

De-a lungul istoriei CNA au fost inchise mai multe televiziuni, niciuna insa pe baza acestui motiv – este o linie subtire intre indeplinire misiunii cu buna-credinta, si libertatea de exprimare a opiniilor, garantata prin Constitutie.

Cateva exemple de televiziuni inchise de CNA, si motivele adiacente

OTV - Luand nota de faptul ca radiodifuzorul nu a facut dovada achitarii mai multor amenzi aplicate de Consiliul National al Audiovizualului in anii 2009, 2010, 2011 si 2012, Consiliul a decis, in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului, retragerea licentei audiovizuale nr. S-TV 78.6/05.02.2004 detinuta de radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru postul de televiziune OTV.

Smart TV - Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis sa retraga licenta televiziunii Smart TV din Bucuresti, din cauza ca aceasta nu a respectat legislatia audiovizualului privind intrarea in emisie, fapt pentru care postul se inchide oficial.

Societatea FB Invest Solutions SRL din Bucuresti, al carei asociat unic este Florin Brabete, membru al Partidului Verde, a obtinut o licenta audiovizuala cu difuzare pe satelit pentru televiziunea Smart TV, pe 10 februarie 2015.

Potrivit informatiilor prezentate intr-o sedinta, CNA a decis retragerea acestei licente din cauza faptului ca societatea FB Invest Solutions SRL a solicitat Consiliului prea tarziu prelungirea termenului legal de intrare in emisie a televiziunii Smart TV.

Nasul TV – Postul Nasul TV a fost de mai multe ori la un pas de a fi inchis de CNA, pentru “incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat”.

Intr-un final insa, CNA a decis retragerea licentei pentru difuzarea prin cablu a serviciului de programe Nasul TV, avand in vedere ca termenul licentei audiovizuale expirase, si societatea nu a solicitat prelungirea acesteia.

Mynele TV - Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a reanalizat situatia televiziunii Mynele TV, a carei licenta audiovizuala este detinuta de societatea Happy Music SRL. Potrivit informatiilor prezentate in sedinta, reprezentantii CNA au facut un control la sediul unde a fost autorizata televiziunea Mynele TV. Reprezentantii CNA au constatat ca in spatiul autorizat isi desfasura activitatea o alta societate comerciala, diferita de cea care detine licenta pentru Mynele TV. Drept urmare, televiziunea a pierdut licenta de emisie.

Alpha TV - Licenta Alpha TV a fost retrasa de CNA din cauza ca emisia televiziunii a fost intrerupta pentru 90 de zile, in perioada 1 noiembrie 2013 -29 ianuarie 2014. Emisia nu a mai fost reluata dupa aceasta perioada.

Potrivit articolului 57, alineatul 1, litera b din Legea audiovizualului, "Licenta audiovizuala analogica se retrage de Consiliu in urmatoarele situatii: titularul inceteaza sa difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenta audiovizuala mai mult de 90 de zile, pentru motive de natura tehnica, si mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului".

Taraf TV - Potrivit discutiilor din sedinta CNA, cei mai multi membri ai Consiliului au considerat ca videoclipurile cu manele care sunt difuzate permanent pe Taraf TV incalca legislatia audiovizualului, prezentand femei care mimeaza actul sexual si in alte ipostaze degradante. De asemenea, intr-un videoclip aparea un minor inconjurat de femei imbracate sumar.

Nicio televiziune din Romania nu a fost inchisa, cel putin nu in mod direct si fatis, pentru ca ar fi prezentat viziuni politice diferite fata de un alt grup de cetateni, insa acest lucru nu inseamna ca manipularea fatisa si prezentarea in forma continuata de fapte mincinoase ar trebui trecute cu vederea.

Legea audiovizualului din 2014, cu modificari si completari, stipuleaz mai multe situatii in care televiziunile pot fi amendate sau scoase complet din piata. Am selectat din lege articolele respective, pe care le prezentam mai jos, in integralitatea lor.

Art. 17 - Consiliul este autorizat:

d) sa emita, in aplicarea dispozitiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare in vederea realizarii atributiilor sale prevazute expres in prezenta lege si, cu precadere, cu privire la:

1. asigurarea informarii corecte a opiniei publice;

2. urmarirea exprimarii corecte in limba romana si in limbile minoritatilor nationale;

3. asigurarea echidistantei si a pluralismului opiniilor;

ART. 57 (1) Licenta audiovizuala analogica se retrage de Consiliu in urmatoarele situatii:

a) titularul nu incepe difuzarea serviciului de programe, in conditiile stabilite prin licenta, in termen de 12 luni de la obtinerea licentei audiovizuale; Consiliul poate acorda doua prelungiri succesive de cate 6 luni in situatii justificate;

b) titularul inceteaza sa difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenta audiovizuala mai mult de 90 de zile, pentru motive de natura tehnica, si mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;

c) ca urmare a incalcarii normelor privind regimul proprietatii in audiovizual, prevazute la art. 46, si a nerespectarii dispozitiilor art. 56;

c^1) ca urmare a incalcarii prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;

d) titularul nu depune la Consiliu, in termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia; e) la cererea titularului. (2)

ART. 65 Licenta de emisie se poate revoca sau suspenda, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, prin decizie a presedintelui, in urmatoarele situatii:

a) titularul nu obtine, din motive care ii sunt imputabile, autorizatia tehnica de functionare in termen de 12 luni de la data obtinerii licentei de emisie;

b) ca urmare a retragerii licentei audiovizuale analogice;

c) pentru incalcarea grava sau repetata a obligatiilor prevazute in licenta de emisie;

d) titularul nu depune la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, in termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia;

e) la cererea titularului;

f) neplata, de catre titular, in termen de 45 de zile de la scadenta, a tarifului de utilizare a spectrului.

ART. 95 Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, in cazul savarsirii repetate de catre furnizorul de servicii media a uneia dintre urmatoarele fapte:

a) incitarea publicului la ura nationala, rasiala sau religioasa;

b) incitarea explicita la violenta publica;

c) incitarea la actiuni care au drept scop disolutia autoritatii de stat;

d) incitarea la actiuni teroriste.

ART. 90*) (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) difuzarea unei opere cinematografice in afara perioadelor prevazute in contractele incheiate cu detinatorii drepturilor de autor;

b) utilizarea de tehnici subliminale in cadrul comunicarii comerciale audiovizuale;

c) utilizarea comunicarii comerciale audiovizuale cu continut publicitar mascat;

d) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replica;

e) difuzarea unui serviciu de programe in afara zonei specificate in licenta audiovizuala;

f) exploatarea licentelor audiovizuale de catre alte persoane decat titularii de drept ai acestora;

g) programarea si furnizarea de programe, cu incalcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1) - (7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 si ale art. 85 alin. (3) - (9);

h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) si ale art. 58 alin. (1);

i) retransmisia de catre un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se incadreaza in prevederile art. 75 alin. (1) si (2) si nu a obtinut autorizatia de retransmisie;

j) retransmisia de catre distribuitori a serviciilor de programe, cu incalcarea prevederilor art. 74 si 82;

k) furnizarea unui serviciu media fara a detine licenta audiovizuala sau in lipsa notificarii prevazute la art. 74 alin. (5);

l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de servicii media de a comunica personalului de control, in conditiile prevazute la art. 88 alin. (3), informatiile solicitate.

(2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 200.000 lei.

(3) In cazul in care Consiliul decide ca efectele unei fapte prevazute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somatie publica de intrare in legalitate. (4) Individualizarea sanctiunii in cazul savarsirii uneia dintre contraventiile prevazute in prezenta lege se face tinandu-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum si de sanctiunile primite anterior, pe o perioada de cel mult un an.

Sursa foto: http://www.reportervirtual.ro/2016/12/activewatch-romania-dezmat-si-delir-total-la-romania-tv.html