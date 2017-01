Afacerile Infinit Group au avut cresteri de 28% in anul 2016, urmand sa depaseasca 2,6 milioane de euro, dupa ce in 2015 cifra de afaceri a Infinit Group, care detine Infinit Agency si The MasterPlan Agency, a ajuns la doua milioane de euro.

Anul trecut cele mai cautate au fost campaniile si promotiile “la cheie”. Echipa Infinit a oferit servicii de strategie, creatie si digital development, iar cei de la The MasterPlan au oferit servicii complete de online media.

Infinit Group detine clienti din zonele Automotive, Pharma, Servicii Medicale Private, Retail, Financiar, Real Estate, Software & IT&C, dar si FMCG.

“Clientii cauta cel mai des la Infinit Group strategii, creatii si digital management. La nivel de proiecte, clientii au nevoie de noi campanii digitale de comunicare la cheie: awareness, tactice sau focusate pe generare de lead-uri si vanzari, dar si de promotii si activari creative. In ultima vreme, la mare cautare este productia de content video, dar si social media”, a declarat Alexandru Cernatescu, Group CEO & Co-Founder – Infinit Group.

Infinit Group, extindere in Olanda

In 2016, compania s-a dezvoltat si la nivel international prin deschiderea unui birou in Olanda, la Rotterdam, de unde tinteste clienti din zona Benelux.

“Piata de acest fel din zona Beneluxului este mai bine organizata si mai bine asezata fata de cea din Romania. La noi este mult mai dinamica si mai deschisa catre experimente, ceea ce este foarte bine. Ne ajuta sa ne dezvoltam si sa ne adaptam in ambele zone”, continua Alexandru Cernatescu.

Sucursala din Olanda are patru angajati momentan, insa pe viitor vor fi relocati altii din Bucuresti, agentia fiind in cautare de oameni creativi din zona de advertising si digital.

Anul trecut, agentia a dezvoltat un program care are la baza educarea in digital advertising, online media si tehnologie, Infinit Academy, care a depasit 100 de cursanti. Infinit Academy este dedicata antreprenorilor si oamenilor din marketing, dar are si programe pentru studenti. “Training-urile pe acest an au inceput deja si speram sa depaseasca numarul cursantilor din anul anterior”, mai declara Alexandru Cernatescu.

Spatiul dedicat cursurilor Infinit Academy are 220 mp si se afla la ultimele doua etaje din Infinit Tower, cladirea unde se afla toate companiile grupului Infinit.

Infinit este un grup full service digital advertising care ofera prin Infinit Agency servicii la cheie, de la consultanta si analiza de business, pana la strategie, creatie, digital development si prin The MasterPlan Agency servicii de digital media planning, buying & reporting.

Infinit este un grup ales de multiple branduri, atat locale cat si internationale, in special pentru zona de comunicare digitala integrata permanenta care include social media, campanii sau promotii. Grupul numara, in prezent, peste 65 de specialisti, iar la finele lui 2016 a atins o cifra de afaceri de peste 2.650.000 de euro.